Ritmica: Club des Sports sei volte sul podio a Candelo

Due giorni di gare, a Candelo (Biella), per la squadra di ginnastica ritmica del Club des Sports, impegnata nella prima prova del Campionato individuale Silver.

Livello LD - Nelle Allieve quarta fascia vittoria per MariaPaola Rigo, che si è esibita al cerchio e alle clavette e totalizzato 23.900 punti; alle sue spalle Erika Bertello (Carignano) e la compagna di squadra Anna Gusulfino, seconde con lo stesso punteggio: 23.650. Quinta Angelica Brunetti (23.125).

Il terzo podio di giornata è arrivato dalla gara Junior 1, con Sveva Ottobon terza (22.975) dietro a Chiara Mantelli (Pianezza; 24.800) e a Cecilia Manera (Victoria Alba; 24.175). Sesta Anna Montecchi (22.600) e sedicesima Viola Ottobon (19.250).

Nelle Junior 2 (vittoria di Sofia Gallo della Giocando con 24.625 punti) quarta Enilda Ndreca (23.650), quinta Nicoletta Moro (23.600), ottava Martina Margot Turatti (22.950) e decima Emma Baldo (22.450). Nelle Senior 1 sesta Anna Cairo (22.800) nella gara vinta da Sofia Taqani (Eurogymnica Torino; 25.000), nelle Senior 3 settima Marie Claire Gachet (23.050). Si è imposta Alice Caudana (Cuneo; 25.250).

Livello LE - Nelle Senior 2 primo e terzo gradino del podio per il Club des Sports, grazie alle prestazioni di Emilie Avallone (28.500) dopo le esibizioni al cerchio, alla palla e alle clavette e di Giulia Cretier (27.750). In mezzo alle due valdostane, Cecilia Bocco (Concordia; 28.450). Quarta Alysée Casula (27.350) e quinta Cecilia Cuaz (26.750).

Nelle Senior 3 altro successo Club des Sports, firmato da Ilaria Bertoncin che ha gareggiato al cerchio, alla palla e alle clavette ottenendo un punteggio di 27.400. Secondo e terzo posto per Beatrice Mandrile (Cuneo; 26.675) e Federica Sofia Mosso (Jolly Vinovo; 25.100).

Nelle Senior 1 quinta Manuela Fianco (25.775), sesta Aimée Bo (25.300) e ottava Sofia Bevilacqua (24.925); vittoria per Giulia Maria Papuc (Victoria Torino; 28.125).

Gare PGS

Alcune giovani ginnaste hanno partecipato alla gara dell’ente di promozione PGS. Nella categoria Promo base 1, successo per Sofia Orrù e terzo posto per Alice Payn; nelle Open promo base 2 doppietta del Club des Sports con Elena Longo e Norma Putignano, mentre nella Propaganda promo base 2 quarto e quinto posto per Rebecca Rosati e Jannet Laayali.