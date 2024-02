Ginnastica AF: Bronzo per l’Olimpia nel campionato di Eccellenza

La più piccola delle valdostane, l’undicenne Margot Vallet ha svolto un ottimo esercizio a trave, ottenendo il punteggio più alto della squadra in questo attrezzo.

Marta Nieroz (2010) che partecipava per la prima volta a questa competizione ha portato buoni esercizi a tutti e quattro gli attrezzi.



Anche Joana Koceku e Serena Molinari (entrambe 2008) hanno esordito in questo livello, eseguendo per laprima volta in gara il volteggio su tavola.

A completare la squadra due veterane, tornate a gareggiare dopo un periodo di stop: Beatrice Morra di Cella (2007) che ha gareggiato a corpo libero e a parallele, ottenendo due ottimi punteggi, e Isabel Giarrusso (2001) che dopo più di quattro anni è tornata in campo su tutti e quattro gli attrezzi, portando un grande contributo alla squadra.

Soddisfatte le allenatrici Federica Vinante, Manuela Tripodi e Chiara Moniotto.

Foto: Marta Nieroz, Serena Molinari, Margot Vallet, Isabel Giarrusso, Joana Koceku e Beatrice Morra Di Cella