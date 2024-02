Ginnastica Ritmica: il Club des Sports riparte con due successi e un secondo posto in serie D

È ripresa la serie D Silver di ginnastica ritmica. Alla prima prova a squadre di Saluzzo (Cuneo) hanno partecipato anche le ginnaste del Club des Sports, capaci di conquistare due successi e un secondo posto.

Categoria LC - Nelle Allieve vittoria del Club des Sports, in pedana con Melissa Mastroianni, Celeste Ciurca e Alessia Masoaro, che hanno totalizzato 32.250 punti e preceduto in modo netto Gym Aosta (30.600) e Victoria Torino (29.425). Nella gara Open, vinta da Cuneo Ginnastica con 33.175 punti, quarto posto per la squadra Club des Sports formata da Emma Baldo, Enilda Ndreca, Marie Péaquin e Bianca Camaschella (31.450).

Categoria LD - Altra netta vittoria del Club des Sports nelle Allieve. Angelica Brunetti, Anna Gusulfino e Maripaola Rigo hanno ottenuto un punteggio di 38.750 punti (con due voti superiori al 13, i più alti dell'intera gara, Open incluse) e preceduto Carignano (36.975) e Gym Aosta (34.350). Le Open Sveva Ottobon, Viola Ottobon, Anna Montecchi, Nicoletta Moro e Martina Turatti si sono invece piazzate seste con 36.675 punti; a vincere è stata Eurogymnica Torino con 38.450 punti.

Categoria LE - Secondo gradino del podio per le Open Cecilia Cuaz, Anna Cairo, Emilie Avallone e Aimée Bo, con 40.375 punti, contro i 40.575 delle vincitrici (Eurogymnica Torino) e i 39.050 delle terze classificate (Victoria Torino).