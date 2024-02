In piedi Mattia Coutandin, Eric Mombelli, Gabriel Fuccio, Gabriele Mordenti e Alessandro Sganga; in ginocchio Sébastien Rosaire, Ethienne Chenal e Gabriel Jotaz

Questa domenica a Torino una nutrita compagine di ginnasti dell’Olimpia Aosta parteciperà alla prima prova regionale del Campionato Individuale Silver.

Nel difficile programma LE gareggerà Gabriel Fuccio, in LD scenderanno in campo Eric Mombelli e Mattia Coutandin, in LC Alessandro Sganga e Gabriele Mordenti e infine nel programma LA esordiranno i giovanissimi Gabriel Jotaz, Ethienne Chenal e Sébastien Rosaire

Con loro in gara il tecnico Samuele Gallo.