Halfmarathon: Aosta 21k il 18 e 19 maggio 2024

In questo periodo speciale, ci fa particolarmente piacere condividere con voi una proposta entusiasmante per iniziare il nuovo anno con il piede giusto.

AOSTA21K - La Mezza Maratona tra le Alpi!

Abbiamo il piacere di invitarvi a partecipare alla AOSTA21K, una straordinaria mezza maratona che si terrà ad Aosta il prossimo 19 MAGGIO. Il percorso è totalmente pianeggiante, regalando ai partecipanti un'esperienza di corsa unica nel suo genere, con uno sfondo spettacolare: le maestose Alpi.

Dettagli dell'Evento:

Data: 18-19 maggio 2024

Percorso: Totalmente pianeggiante, attraverso il suggestivo panorama delle Alpi.

Atmosfera Unica: Lo sport si unisce all'enogastronomia locale, offrendo un'esperienza completa.

Iniziative Collaterali: Numerose attività e divertimenti per tutta la famiglia.

Perché partecipare alla AOSTA21K?

Paesaggio Incantevole: Correre in piano circondati dalle montagne, respirando l'aria fresca delle Alpi.

Gastronomia Locale: Assaporare le delizie culinarie della zona dopo la gara.

Divertimento per Tutta la Famiglia: Iniziative collaterali per rendere la giornata speciale anche per i tuoi cari.

Iscriviti Ora e Regala una Mezza Maratona a te Stesso o a un Caro Amico!

Partecipare è facile: basta visitare il nostro sito web www.aosta21k.com e completare l'iscrizione online. Approfitta dell'opportunità di vivere un'esperienza indimenticabile all'insegna dello sport, della natura e della convivialità.

Vi auguriamo un Natale splendido e non vediamo l'ora di vedervi alla partenza della AOSTA21K!

Con i migliori auguri,

Lo staff di Aosta21K