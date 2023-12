Maria Paola Rigo tre volte a podio nelle finali di ritmica a Rimini

Si è chiusa nel pomeriggio di sabato la trasferta del Club des Sports con una squadra numerosa a “Ginnastica in festa”, evento che raduna centinaia di ginnaste da tutta Italia. A Rimini, nell’ampio programma dedicato alla ginnastica ritmica, altre grandi prestazioni per le ragazze del Club des Sports.

Giornata da incorniciare per MariaPaola Rigo, capace di salire sul podio tre volte: secondo posto nella generale (25.425 punti, alle spalle di Sofia Oliviero con 25.600), terza al cerchio (12.800 nella gara vinta da Ginevra Brignole con 13.00) e terza alle clavette con 12.625 (prova vinta da Mariavittoria Caracciolo con 12.750). In classifica generale buon ottavo posto per Angelica Brunetti (24.675) e sedicesimo per Anna Gusulfino (23.700).

Nelle Junior 1 LD terza posizione al cerchio per Nicoletta Moro, che ha realizzato 12.350 punti e concluso alle spalle di Viola Velardi (12.550) e Camilla Villani (12.500). Nella generale 14a Nicoletta Moro (23.750), 17a Enilda Ndreca (23.600), 54a Martina Turatti (22.300) e 61a Emma Baldo (21.900). Nelle Allieve 4 (LD) settima Anna Montecchi (24.575), 14a Sveva Ottobon (24.150) e 29a Viola Ottobon (23.125). Tra le Junior 1 (LC) 64° posto per Marie Péaquin (19.825), nelle Allieve 3 (LC) 37a Celeste Ciurca (19.300), 42a Alessia Masoaro (19.175), 64a Bianca Camaschella (18.550) e 83a Melissa Mastroianni (17.950).

Quinta posizione per la squadra Open nel Trofeo Winter Club LD. Sono entrate in pedana Nicoletta Moro, Anna Cairo e Martina Margot Turatti che hanno realizzato 59.300 punti. Nel Trofeo Winter Club LC, quinto posto per le Allieve Alessia Masoaro, Celeste Ciurca e Melissa Mastroianni, fuori dal podio per un nulla (0,10) e settimo per le Open Bianca Camaschella, Enilda Ndreca, Marie Péaquin ed Emma Baldo.