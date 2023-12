Endurance: Alessia Lustrissy chiude il suo percorso da Young Rider in Spagna con l'11/mo posto nella CEIYJ2*

Alessia Lustrissy in sella a Deporto (CISM) chiude il suo percorso da Young Rider direttamente in Spagna con un bel 11° posto conquistato nella gara di due giorni di 148 km (74+74) in occasione del 70° Raid Internacional de Barcelona in programma a Santa Susanna.

Lo storico appuntamento di fine stagione ha visto una nutrita rappresentanza italiana con 15 binomi sparsi nelle diverse gare, tra cui appunto Alessia Lustrissy impegnata nella CEIYJ2*. Insieme a lei in questa gara anche la junior Ginevra Bartole con Alkimia e gli young riders Greta De Carolis con Exacum Bosana e Lucrezia Zamboni con Backa della Bosana.

Lustrissy ha chiuso bene, tagliando il traguardo con un tempo complessivo di 10:02:22, giostrando bene tempi e andature su un percorso tecnico, con dislivelli importanti, ma scorrevole su un bel fondo. Il bel tempo ha accompagnato il week end di gare e ha permesso ad Alessia e Deporto di chiudere in perfette condizioni. Dopo il bel 2° posto di Arezzo nei giorni scorsi, Alessia Lustrissy corona con un bel risultato anche la sua ultima gara da Young Rider.

