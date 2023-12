Ginnastica F: Strepitosa Sofia Chiumello

Si sono svolti a Cuneo tra venerdì 1 e domenica 3 dicembre i Campionati Nazionali di ginnastica artistica femminile che hanno visto schierate in campo gara le migliori ginnaste Junior e Senior d'italia.

L'Olimpia Aosta aveva ben tre atlete coinvolte in questo importantissimo appuntamento agonistico, dalla più giovane, Annie Désandré (2010), qualificatasi grazie al titolo di campionessa regionale Piemonte Valle d’Aosta nella categoria Junior 1, a Sophie Graziano (2008), qualificatasi alle parallele asimmetriche nella categoria Junior 3, per finire con la veterana classe 2005 Sofia Chiumello, che si è guadagnata il pass per questo prestigioso campionato anche lei grazie al titolo regionale Senior 2 ottenuto a Torino il 29 ottobre scorso.

Annie ha disputato una gara pulita e lineare fino al corpo libero, dove purtroppo nell'ultima diagonale ha subito un piccolo infortunio al ginocchio dovendo così abbandonare il campo gara.

Sophie ha eseguito a parallele un esercizio pulito, dall’elevata difficoltà tecnica, ottenendo il 17° posto in tutta italia.

Sofia Chiumello sul podio nazionale

Ma la regina della gara è stata Sofia Chiumello: confrontata a ginnaste di grande livello, ha dimostrato grinta e determinazione guadagnando uno stupendo 5° posto nazionale all around con un totale di 47.850 punti e ha conquistato due finalissime tra le migliori 8 ginnaste d'italia, a volteggio e trave.

Domenica Sofia ha disputato le due finalissime strappando un prestigioso bronzo al volteggio con due splendidi yurcenko avvitati da 13.125 di media, imponendosi sulla corregionale, veterana dell'ambiente, Alexia Angelini. Alla trave ha ottenuto il 6° posto tra le migliori ginnaste d'italia.

Un risultato d’eccellenza per l'Olimpia Aosta, una piccola società nel grande contesto Nazionale della ginnastica artistica.

Le allenatrici e tecniche federali Federica Vinante e Claudia Iacona, presenti in campo gara, e la Società tutta, sono orgogliose e soddisfatte di questo gran finale.