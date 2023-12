Ginnastica F: Elodie Godioz vince per la 2° volta il titolo Italiano al Campionato Nazionale Allieve Gold

Per Elodie si tratta della seconda straordinaria vittoria in campo nazionale dopo quella dello scorso anno, evento “storico” per la nostra Regione, ottenuto per di più nella categoria più difficile della ginnastica ritmica che prevede quattro esercizi ai vari attrezzi (cerchio, palla, clavette e nastro).

L’atleta di Jovencan si è imposta con 103.650 punti ottenendo valutazioni molto elevate nei singoli esercizi (cerchio 26.40, palla 26.650, clavette 24.300, nastro 26.300) precedendo Veronica Zappaterreni (102.600), Ludovica Ajello (101.500) e altre 27 ginnaste.

Elodie, nata agonisticamente alla Gym Aosta, attualmente tesserata per la prestigiosa Società lombarda San Giorgio 79 dopo essere stata ginnasta di punta Ritmica Piemonte con cui ha vinto il suo primo titolo nazionale , divide il suo tempo con grandi sacrifici allenandosi 3 giorni a Desio, sede di allenamento della nazionale italiana, e 2 a Torino, condizione indispensabile per poter gareggiare ai massimi livelli.