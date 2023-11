Endurance: Pisano e Lustrissy conquistano la 120 km di Arezzo

A distanza di un secondo una dall’altra, dopo una bella e avvincente galoppata finale, le due giovani amazzoni hanno regalato al pubblico presente all’arrivo tanta adrenalina. Sul primo e secondo gradino del podio sono salite così Martina Pisano, in sella a Zagaia dei Laghi, e Alessia Lustrissy, su Edinburgo, rispettivamente portacolori dell’Asd Equi.Libres du Mont Blanc e CISM (Circolo Ippico San Maurizio).

Per loro la stessa media di gara che è stata di 18,406 km/h.Con questa prestazione le due Valdostane hanno dimostrato ancora una volta di essere amazzoni di peso nell’endurance tricolore.

Martina Pisano su Zagaia è stata poi vincitrice anche della best condition. Bella gara anche per Sara Aresca (Equi.Libres) nella CEN B 90 km che, in sella a Zaroida, ha raccolto la 15esima posizione, con una media di 14,4 Km/h.