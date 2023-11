Ginnastica af: trasferta sottotono per l'Olimpia alle qualificazioni nazionali gold

Non ha portato i frutti sperati la trasferta della Ginnastica Olimpia a Civitavecchia, dove le atlete rossonere si sono cimentate, questo fine settimana, nella fase di qualificazione nazionale del Campionato Individuale Gold Junior/Senior.

Sophie Graziano, che nelle due prove regionali si era piazzata al secondo posto, non è purtroppo riuscita a esprimere tutte le sue potenzialità e ha terminato la gara in 25^ posizione su 52 ginnaste provenienti da tutt’Italia. Claire Savoye, 5^ alla prima prova regionale, paga l’emozione con due cadute e conclude in 45^ posizione su 75.

Infine Abigail Martinet, 9^ nella fase regionale, si piazza 66^ su 88.

Con loro in questa impegnativa trasferta la tecnica federale Federica Vinante.

Sophie Graziano, Abigail Martinet e Claire Savoye