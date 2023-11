Ginnastica: Olimpia Aosta, quattro ginnaste in pedana al Campionato Individuale Gold

Questo fine settimana si terrà a Civitavecchia la fase di ripescaggio nazionale del Campionato Individuale Gold Junior/Senior. Quattro le ginnaste in campo per l’Olimpia Aosta, ammesse dopo i buoni risultati delle due prove regionali del mese scorso: Sophie Graziano, Abigail Martinet, Elisa Piccolini (tesserata Olimpia in prestito dalla società Pro Novara) e Claire Savoye.

Se supereranno questa difficile selezione fra tutte le ginnaste d’Italia, potranno partecipare alla fase nazionale, a cui hanno già conquistato l’accesso diretto le loro compagne Annie Désandré e Sofia Chiumello, campionesse regionali della loro categoria.

Con loro in questa importante trasferta la tecnica federale Federica Vinante.