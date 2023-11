Ginnastica: Elodie Godioz vince al Campionato Regionale Individuale Gold

Elodie Godioz (San Giorgio 79) è 1° in Lombardia

Bella e importante vittoria di Elodie Margot Godioz al Campionato Regionale Individuale Gold della Lombardia che si è svolto a Arcore il 3.11.

Elodie, nata agonisticamente alla Gym Aosta e poi transitata alla Ritmica Piemonte, gareggia per la prestigiosa squadra lombarda San Giorgio 79 in virtù delle sue grandi capacità che l’hanno portata a uno splendido titolo nazionale, si è affermata fra 20 Allieve di 4° fascia con l’elevato punteggio di 103.500 (cerchio 25.200, palla 25.500, clavette 27.500, nastro 25.300), vittoria ottenuta in una categoria che ha numerose ginnaste di grande valore e di interesse nazionale.

Complimenti e un arrivederci alle finali nazionali!