Fine settimana ricco di entusiasmo in casa Stade Valdotain Rugby, con tutte le formazioni impegnate in trasferta.

L'under 18 a Biella cede ai locali per 19 punti a 12, mentre la franchigia femminile, in campo sempre a Biella, con il CUS Genova vince 57 a 7.

A San Mauro Torinese, infine, giocano i leoni Seniores che, con l’esordio del n. 15 Facundo Noval, tornano a casa con una vittoria di 28 punti a 7.