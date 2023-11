Endurance: Ottimo ottavo posto della squadra valdostana alla Coppa delle Regioni

Non poteva mancare la Valle d’Aosta ad uno degli appuntamenti più attesi per la disciplina dell’endurance: la Coppa delle Regioni 2023 che si è disputata il 3 e 4 novembre 2023 presso l’ Horses Sporting Club Le Lame – Montefalco (PG). Tre le squadre valdostane in campo che grazie ai piazzamenti dei 9 atleti dell'asd Equil.Lbres du Mont Blanc, 2 dell'asd Cavallo e Natura e uno del Circolo Ippico S. Maurizio, ha raccolto l’8° posizione nella classifica generale a squadre, sulle 14 regioni rappresentate. Grande la soddisfazione dello chef d'Equipe della squadra valdostana, Roberto Bona. Un ottimo risultato che fa ben sperare per il futuro. La Valle d'Aosta ha partecipato con una squadra per ogni categoria e il trittico rosso nero è riuscito a concludere ogni prova.

RISULTATI INDIVIDUALI

Categoria CEN B 80 km

-22 esima posizione per Di Giacomo Valentina in sella a Zalaesa AA

- 33 esima posizione per Rebecca Piller in sella a Moran by Makira

-35 esima posizione per Travostino Italo in sella a Mombasa Bosana

In questa categoria purtroppo al termine dei 90 km percorsi Elisabeth Crippa in sella a Rallair sono stati eliminati per zoppia.

Categoria CEN A 53 km

- 25 esima posizione per Celine Barmasse in sella a Ramses

- 37 esima posizione per Pisano Martina in sella a Tisarina Pieffe

- 42 esima posizione per Rocher Lisa in sella a Delipers di Groppo

CATEGORIA DEBUTTANTI 26 km

- 36 esima posizione per Martinet Marie in sella a Olek

- 40 esima posizione per Rizzi Chiara in sella a Hefiin

- 50 esima posizione per Garin Amelie in sella a Jaffar Assam

-53 esima posizione per Crosio Angelica in sella a Hidalgo

SALTO OSTACOLI – SARA ODDONE IMPEGNATA

Nel salto ostacoli l’amazzone Sara Oddone su Carlington du Domaine A ha preso parte invece al Concorso nazionale 5* stelle di Busto Arsizio, in provincia di Varese, presso l’associazione sportiva Etrea. I tre percorsi netti della giovane amazzone dell’ASD CI Ampaillan valgono la 6° posizione in B90, la 7° in B100 di venerdì e la 13°posizione nella B100 di sabato. Il binomio ha poi raccolto domenica la 17 posizione in B100 con 4 penalità.