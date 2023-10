Bertoncin ottava nell’Interregionale Gold di Castellanza

Primo confronto interregionale nel settore Gold per Ilaria Bertoncin, che ha partecipato al Campionato di specialità (zona tecnica 1) di ginnastica ritmica insieme alle coetanee di Piemonte, Liguria e Lombardia. A Castellanza (VA), l’atleta del Club des Sports si è esibita al cerchio, centrando l’ottavo posto tra le Senior.

In un appuntamento di alto livello, Bertoncin ha totalizzato 22.800 punti, nella gara vinta da Elisa De Petra (Pro Patria Bustese) con 28.300. Secondo e terzo posto per Emma Garibaldi (Riboli; 26.500) e Alessandra Leva (Jolly Vinovo; 24.050).

Oggi - domenica 29 ottobre - Candelo ha invece ospitato la terza prova del Campionato individuale LC. Nelle Allieve 1a fascia, quarto posto per Noemi Challancin che ha esordito nella categoria con 17.225 punti, sfiorando di poco il terzo gradino del podio, andato a Rebecca Muzzì (Ritmica Victoria; 17.450).

Successo di Adele Sugliano (Ritmica Victoria; 19.225). Nelle Allieve 3a fascia, categoria vinta da Sara Bersano (Sport Giocando; 21.850), sesto posto per Alessia Masoaro (20.700), settimo per Bianca Camaschella (20.600) e ottavo per Celeste Ciurca (20.325). Quattordicesima Melissa Mastroianni (19.450).

Nelle Junior 1 settima Marie Péaquin con 20.025 punti (primo posto per Lara Ostello, 21.725 punti), mentre nelle Junior 3 quinta Alessia Fratini, gara vinta da Rebecca Battagin (Torino; 21.350).