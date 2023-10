Golf: VDA Cup 2023, trionfa Aosta Brissogne

Grande successo per la VDA Cup 2023. Vince in casa, per la seconda volta consecutiva, il circolo di Aosta Brissogne con 9.5 punti.

A seguire in questa speciale classifica troviamo il circolo di Ayas e il circolo di Cervinia con 7 punti. Pari merito per Courmayeur, Gressoney e Arsanieres con 5.5 punti.

Chiude la classifica il Driving Range con 2 punti.

DREAM'S GOLF CUP

Da sinistra: Ivo Emilio Chatillard, Sara Raiteri, Giulia Coquillard, Attilio Celesia, Romildo Rean, Dario Come’ (presidente del circolo), Emilio Bionaz, Giuseppe Carpentieri

Ecco i risultati della gara che si è svolta nella giornata di oggi presso il Golf Club Aosta Brissogne. Una Louisiana a coppie sponsorizzata dalla società che tiene in gestione il circolo di golf a Brissogne, ossia la Dream’s Golf.

1° Lordo BIONAZ-REAN 37

1° Netto VULCANO-CARPENTIERI 42

2° Netto CELESIA-COQUILLARD 42

1° Coppia Mista CHATILLARD - RAITERI 40