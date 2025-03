Golf giovanile: I valdostani protagonisti a Colline del Gavi, tre tra i primi dieci

La seconda prova del circuito giovanile Teodoro Soldati, svoltasi il 15 marzo al Golf Colline del Gavi in provincia di Alessandria, è stata segnata da condizioni meteo difficili, con una pioggia a tratti battente che ha reso la competizione ancora più impegnativa. Nonostante ciò, i giovani golfisti valdostani hanno dimostrato ancora una volta la loro competitività, mettendo in evidenza il talento di Federico Subet, Mathias Sciocchetti Bois e Alessandro Subet, tutti tra i primi dieci classificati.

Il campo, caratterizzato da un par 73, ha visto i punteggi lievitare per tutti i partecipanti, con gli atleti che hanno dovuto adattarsi a un terreno reso viscido dalla pioggia. La sfida è stata avvincente, e dopo un entusiasmante spareggio, la vittoria è andata a Filippo Gamma di Biella, che ha avuto la meglio su Patrick Lombardo di Stupinigi al secondo playoff. Entrambi hanno chiuso il giro con 77 colpi (+4). Sul podio, al terzo posto, si sono piazzati Edoardo Giachino e Edoardo Mercuri, entrambi con 81 colpi (+8).

Un solo colpo separa il podio dalla coppia valdostana composta da Federico Subet, 18 anni di Charvensod, e Mathias Sciocchetti Bois, 16 anni di La Salle, che hanno registrato un punteggio di 82 colpi. Federico, che ha dovuto fare i conti con due doppi bogey alle buche 6 e 10, ha visto svanire il sogno del podio, mentre Mathias, dopo aver chiuso le prime nove buche con 39 colpi e in seconda posizione, ha perso terreno nella fase finale a causa di un paio di errori causati dal terreno fangoso e altri due doppi bogey alle buche 11 e 15.

Alessandro Subet, 16 anni di Charvensod, ha completato il trio valdostano nella top ten, concludendo la sua gara al nono posto con 85 colpi. Il suo risultato è stato influenzato da un doppio bogey alla buca 9 e da un triplo bogey alla buca 10, che hanno compromesso la possibilità di un piazzamento più alto.

Un po' più indietro, Federico Muzi Falconi, 14 anni di Aosta, ha chiuso al 37° posto con 97 colpi, pagando le difficili condizioni meteo, che hanno inciso sulla sua prestazione.

Nonostante le difficoltà legate al maltempo, la prestazione dei giovani valdostani è stata un chiaro segnale delle loro qualità, in una competizione che ha visto sfidarsi i migliori talenti del golf giovanile del Nord-Ovest, con atleti provenienti da Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Il prossimo appuntamento del circuito, già fissato per il weekend del 21-23 marzo a Rapallo, promette altre emozioni. Lì, i giovani golfisti valdostani, tra cui Emanuele Giachino, Federico e Alessandro Subet, torneranno in campo per una gara nazionale di altissimo livello, che si preannuncia molto competitiva, con la partecipazione di alcuni dei migliori talenti italiani. In palio c'è il Trofeo del Tigullio, e i valdostani sono pronti a dare il massimo.