Golf: Trofeo Giovanile di Torino, Emanuele Giachino supera il taglio e chiude 43°

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno il tradizionale appuntamento pasquale con il Trofeo Gianluca, giunto quest’anno alla 42ª edizione e valido per il Trofeo Giovanile Federale. Sul prestigioso percorso del Circolo Golf Torino – La Mandria, si sono sfidati 102 giovani talenti del golf italiano, costretti a confrontarsi con condizioni meteo difficili che hanno reso ancora più insidioso il torneo da 54 buche distribuite su tre giorni.

A imporsi è stato il lombardo Cesare Pagliughi (Molinetto), che ha chiuso con uno score di 217 colpi (71+73+73), appena un colpo sopra il par del campo. Dietro di lui, distanziato di una sola lunghezza, Simone Valli (Modena) ha conquistato il secondo posto con un’ottima regolarità (73+73+72). A completare il podio, il torinese Mattia Rosso (Torino), terzo con 221 colpi totali.

Giachino unico valdostano a superare il taglio

Ottima la prova del 18enne Emanuele Giachino, di Excenex, in forza al Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses. Giachino è stato l’unico dei cinque valdostani in gara a superare il taglio delle prime 36 buche, riservato ai migliori 54. Ha concluso la competizione in 43ª posizione con un totale di 240 colpi (81+78+81), dimostrando solidità mentale soprattutto nella giornata di domenica, la più complicata dal punto di vista meteo.

Gli altri valdostani si fermano alla seconda giornata

Non sono riusciti a superare lo sbarramento gli altri giovani rossoneri:

Julian Faccini (Courmayeur), 73° con 166 colpi (82+84)

Federico Subet (Aosta Brissogne), 77° con 168 (84+84)

Mathias Sciocchetti Bois (Courmayeur), 79° con 169 (79+90)

Alessandro Subet (Aosta Brissogne), 94° con 178 colpi (91+87)

Prossimo appuntamento: Teodoro Soldati ad Albisola

La stagione giovanile prosegue con un nuovo impegno in calendario: domenica 27 aprile al Golf Club Albisola (SV), dove è in programma una tappa del circuito Teodoro Soldati. A rappresentare la Valle d’Aosta saranno ancora una volta i fratelli Subet e Mathias Sciocchetti Bois.