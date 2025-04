Tennis: Storica vittoria della Rappresentativa Regionale Giovanile nella Coppa delle Province: Un’impresa indimenticabile

Da sx in piedi Paonessa, Betemps, Gillio, Finelli, Pettenon, Petacchi, Fristachi; in ginocchio da sx Barbacetto, Brunet, Bionaz, Crimiti, Viérin

Un risultato storico, un trionfo che rimarrà impresso nella memoria degli appassionati di sport valdostani: la Rappresentativa Regionale Giovanile ha conquistato una vittoria straordinaria nella Coppa delle Province, ottenendo per la prima volta un pass per la Finale di Macroarea. Questo successo, mai raggiunto prima, rappresenta un traguardo che segna una pietra miliare nella storia dello sport giovanile della Valle d'Aosta.

Dopo essersi classificata al primo posto nel Girone B, un girone particolarmente equilibrato dove i giovani valdostani hanno avuto la meglio su formazioni agguerrite come quelle delle province di Biella, Vercelli, Novara, Verbania e Torino B, la selezione valdostana ha dovuto affrontare la prova decisiva per il passaggio alla finale. Oggi, presso il Mirabello Sporting Club di Casale Monferrato, si è svolto lo spareggio contro la squadra di Asti/Alessandria, terza testa di serie del torneo. Una sfida che si preannunciava dura, ma che i piccoli valdostani hanno affrontato con determinazione, tecnica e cuore, conquistando una vittoria per 6 a 3, che li catapulta in una finale storica.

Il match ha avuto un inizio scoppiettante, con tre vittorie consecutive nei singolari maschili grazie a prestazioni eccellenti di André Bionaz, Leonardo Petacchi e Leonardo Finelli, che hanno dato il via alla grande giornata di sport. A seguire, sono entrate in scena le tre singolariste femminili, e con la vittoria di Julie Brunet, il parziale si è fissato sul 4 a 2 per la squadra valdostana, lasciando intravedere l’impresa possibile.

Poi è stato il turno dei doppi, dove la selezione valdostana ha davvero mostrato tutta la sua forza. Nel doppio maschile, il duo Finelli-Gillio ha siglato un punto fondamentale per la vittoria, mentre nel doppio misto, la coppia Crimiti-Pertenon ha siglato il punto decisivo che ha sancito il successo finale. Un risultato frutto di un gioco di squadra impeccabile, che ha dimostrato quanto la coesione e la determinazione siano essenziali per raggiungere obiettivi così prestigiosi.

Questa storica vittoria non è solo il risultato di un'impeccabile preparazione e di talenti straordinari, ma anche di un impegno costante, di sacrifici e di passione da parte dei giovani atleti e dei loro capitani, Fabio Paonessa, Nathalie Viérin e Sara Fristachi, che li hanno guidati con competenza e dedizione. Il premio finale è la possibilità di partecipare per la prima volta alla finale nazionale, che si terrà in Liguria il 24 e 25 maggio, un'opportunità unica per i giovani valdostani di confrontarsi con le migliori squadre italiane.

I capitani hanno convocato per l'occasione una squadra davvero promettente, composta da Julie Brunet, Giada Crimiti, Viola Barbacetto, Annie Betemps, André Bionaz, Leonardo Petacchi, Nicholas Pettenon, Leonardo Finelli e Alexander Gillio. Ogni singolo componente della squadra ha contribuito a questa storica impresa, dimostrando che con lavoro di squadra, determinazione e spirito di sacrificio, si possono raggiungere traguardi straordinari.

Questa vittoria non è solo un trionfo sportivo, ma un esempio di come il talento e l'impegno possano trasformarsi in risultati tangibili, in sogni che diventano realtà. Un risultato che rappresenta la forza e la passione dei giovani atleti valdostani, unici e speciali, pronti a scrivere un altro capitolo della loro storia con la finale in Liguria.