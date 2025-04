Golf: Mathias Sciocchetti Bois, che impresa!

Una giornata da ricordare per Mathias Sciocchetti Bois, che domenica, sui green del Golf Club Albisola, ha scritto una pagina importante della sua giovane carriera sportiva. Il 16enne talento del Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses, unico valdostano in gara, ha infatti conquistato la vittoria nella tappa del circuito giovanile Teodoro Soldati, imponendosi con classe e determinazione.

Finalmente, dopo settimane di pioggia e terreni insidiosi, il sole ha sorriso sui golfisti liguri... ma a rendere impegnativo il percorso ci ha pensato il vento, protagonista silenzioso che ha messo a dura prova la concentrazione e la precisione di tutti i concorrenti. In queste condizioni difficili, Mathias ha saputo emergere con grande maturità, dimostrando non solo tecnica raffinata ma anche lucidità tattica da vero campione.

Il ragazzo di La Salle ha completato il doppio giro delle 9 buche in 65 colpi, mantenendosi in perfetta linea con il par del campo, e lasciandosi alle spalle Giorgio Lopes (Castelconturbia, 67 colpi) e Gabriele Gattiglia (Rapallo, 68 colpi).

Le prime nove buche, dove Mathias ha costruito un capolavoro: birdie alla buca 3 e alla buca 7, con una straordinaria andatura chiusa in 31 colpi. Nella seconda metà del tracciato, un altro birdie alla buca 5 ha spento le speranze di rimonta degli avversari, permettendogli di gestire il finale con intelligenza (34 colpi) e di salire meritatamente sul gradino più alto del podio.

Con questa vittoria Mathias incassa punti preziosi nella classifica generale del circuito, confermandosi tra i giovani più promettenti del panorama golfistico del Nord-Ovest.

E non è finita: il prossimo appuntamento è già dietro l'angolo. Giovedì 1° maggio, a Boves (Cuneo), il nostro portacolori sarà di nuovo in campo per la nuova tappa del circuito Teodoro Soldati, dove troverà anche i compagni valdostani Federico e Alessandro Subet e Federico Muzi Falconi, tutti determinati a tenere alta la bandiera della Valle d'Aosta.

Forza Mathias, la stagione è ancora lunga… ma la rotta è già tracciata: verso il successo!