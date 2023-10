Ginnastica artistica: Ottimo fine settimana per l'Olimpia Aosta

Buon esordio di stagione per gli allievi Olimpia Aosta al Campionato Individuale Silver di questa domenica a Torino, gara che si svolge sui sei attrezzi maschili.

Tre ginnasti si sono infatti piazzati sul gradino più alto del podio e uno lo ha mancato di poco. Nel dettaglio Mattia Coutandin, categoria A2, è arrivato primo nel difficile programma LD, i compagni Alessandro Sganga (A1) e Eric Mombelli (A2) hanno primeggiato nelle rispettive categorie nel programma LC, dove Gabriele Mordenti (A2) ha ottenuto il quarto posto.

Soddisfatto il tecnico Samuele Gallo, con loro in campo.

In campo femminile cinque ginnaste dell’Olimpia Aosta hanno partecipato a Biella alla terza prova del Campionato Individuale Silver.

Joana Koceku (2008) e Serena Molinari (2008) hanno svolto un’ottima prova nel programma LD: Joana ha concluso in 3^ posizione con un punteggio di 67 punti e Serena, penalizzata da una caduta, si è piazzata al 6° posto nonostante l’ottimo 16.7 ottenuto a corpo libero.

Nel livello LB hanno gareggiato Anna Stella Neyroz (2012), Sarah Nitti (2014) e Cloe Tampieri (2014), alla loro prima esperienza di gara su tutti e quattro gli attrezzi (assente perché malata Alice Jorioz). Anna Stella ha concluso in 5^ posizione nella categoria Allieve 3, con un buon 13.7 a volteggio, mentre Sarah e Cloe si sono piazzate rispettivamente in 3^ e 4^ posizione nella categoria Allieve 1; da menzionere il buon 13.4 a corpo libero per Sarah e il bel 13.3 alle parallele per Cloe.

Con loro in campo gara le istruttrici Chiara Moniotto e Manuela Tripodi, soddisfatte dei risultati ottenuti in questa competizione, che vedeva tutte le ginnaste cimentarsi in un livello superiore a quello della prova precedente e soprattutto confrontarsi con il difficile attrezzo delle parallele.