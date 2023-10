Atletica: Festival delle staffette al Crestella di Donnas

Il festival delle staffette, tenutasi sabato scorso al Crestella di Donnas ha decretato la chiusura regionale della stagione outdoor su pista, anche quest’anno integralmente concentrata sull’impianto di fondo valle, a causa delle ammalorate condizioni del Tesolin di Aosta che attende gli improcrastinabili interventi di rinnovamento.

Già assegnati precedentemente i titoli di campione regionale di categoria, la riunione di metà ottobre è risultata essere un appuntamento di festa e di chiusura che i protagonisti hanno onorato in maniera importante andando a stampare le migliori prestazioni regionali di categoria in ben tre prove, una in campo Ragazzi e due tra le Cadette.

Il quartetto dell’Atletica Pont Donnas Cadette composto da Jade Porceillon, Emilie Cretaz, Cloe Zoppo Ronzero e Carlotta Giovanetto, con solo la prima del 2008 e quindi nella prossima stagione obbligata al salto di categoria passando Allieva, è stato capace di migliorare due primati, in entrambe le prove che si sono disputate. Le quattro Cadette, seguite da Cristina Ratto, in apertura si sono imposte nella 4x100 (nella formazione Emilie Cretaz, Jade Porceillon, Cloe Zoppo Ronzero e Carlotta Giovanetto) in 52”20, andando a fare meglio dello storico 52”2 che 37 anni or sono, il quartetto dell’AF Aosta, composto da Isabella Pedà, Erika Lenna, Cristina Iuch e Elena Parini, realizzò a Torino l’8 giugno 1986. Meno datato il secondo risultato, il nuovo primato valdostano Cadette della staffetta svedese (100+200+300+400) dove il team di casa (nella formazione composta da Emilie Cretaz, Jade Porceillon, Carlotta Giovanetto e Cloe Zoppo Ronzero) ha chiuso in 2’27”67, facendo meglio del 2’29”44 corso sulla stessa pista nel 2020 dal team Calvesi composto da Giorgia Abbate, Elisa Lorenzini, Valentina Capone e Isablu Baiocco.

Viene dalla categoria Ragazzi il terzo primato migliorato, prestazione fatta registrare dal terzetto della 3x800 Calvesi composto da Christophe Vierin, Armin Blanc e Tobia Boldrini che hanno concluso nel tempo di 7’01”17, demolendo il 7’24”28, esattamente dodici anni or sono, corso il 15 ottobre 2011 da Jean Laurent Linty, Andrea Casassa e Kristian Cabras anche loro tesserati per l’Atletica Calvesi.

Questi i vincitori delle varie prove.

Esordienti 5-8 Staffetta 4x50 Calvesi (Viviane Chapellu, Alice Jacquemin, Sigrid Blanc, Emma Taiariol) 36”18; 3x400 Calvesi (Alexis Quey, Gabriel Jotaz, Thibaud Mosso) 4’08”16; 2x200 Calvesi (Thibaud Mosso, Alexis Quey) 1’10”33.

Esordienti 10 4x50 1a APD Pont St Martin (Alessia Pellicanò, Giulia Renzulli, Julien Garavetti, Ian Ruffino) 31”81; 3x400 Calvesi (Alex Cianciana, Andrea Fiocchini, Samuele Pallais) 3’41”95; 2x200 Calvesi (Emanuele Luboz, Luca Sandi) 1’06”20.

Ragazze 4x100 Pont Donnas (Alice Abate, Francesca Ticchio, Annachiara Rolfini, Margot Pitet) 57”62; 3x800 Calvesi (Eleonora Pieiller, Abigail Martinet, Merilin Mortara) 8’35”44; 100+200+300+400 Cogne (Giulia Blanc, Martina Mancini, Eleonora Dellio, Amelia Dovina) 2’45”27.

Ragazzi 4x100 Cogne (Giuseppe Trovato, Giorgio Debernardi, Mohamed Saib, Federico Gaggioli) 58”42; 3x800 Calvesi (Christophe Vierin, Armin Blanc, Tobia Boldrini) RV 7’01”17; 100+200+300+400 Calvesi (Philippe Ronc, Tobia Boldrini, Christian Ropele, Christophe Vierin) 2’33”49.

Cadette 4x100 Pont Donnas (Emilie Cretaz, Jade Porceillon, Cloe Zoppo Ronzero, Carlotta Giovanetto) RV 52”20; 100+200+300+400 Pont Donnas (Emilie Cretaz, Jade Porceillon, Carlotta Giovanetto, Cloe Zoppo Ronzero) RV 2’27”67.

Cadetti 4x100 Pont Donnas (Enea Perfetti, André Borettaz, Joel Pitet, Emilien Ronc) 48”83; 100+200+300+400 Pont Donnas (Edoardo Lingeri, André Borettaz, Joel Pitet, Emilien Ronc) 2’17”11.