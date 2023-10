Equitazione: L' Avres conqusta il terzo posto nel campionato Italiano FISDIR

Terzo posto nel campionato Italiano Equitazione FISDIR per l’AVRES

Si è tenuto a Bairo Canavese (TO), presso il centro equestre Rolanda, il XIV Campionato Italiano di Equitazione Fisdir, che ha visto impegnati più di 40 binomi nei giorni del 7 e 8 ottobre. Un’edizione che ha visto la partecipazione di binomi provenienti dalla Sardegna, dalla Lombardia, dal Piemonte e dalla Valle d’Aosta confrontarsi nelle prove di Gimkana e dressage. Presente all’appuntamento l’Avres di Nus, che è salita sul 3° scalino del podio nella classifica a squadre. Due le medaglie d’argento: la prima a firma di Francesca Bruno in sella ad Allisto nella cat. 2E; la seconda a firma di Manuel Voyat su Avant nella cat. 1M. Tra gli altri piazzamenti dei binomi valdostani: 5° posto per Alessandro Trevisan su Allisto e 6° posto di Alice Vallet su Avanna nella categoria 2E. Quinto posto, infine, per Antonio Muceli in sella ad Allisto nella cat. 1 M .





Salto ostacoli: buoni piazzamenti di Sara Oddone a None

Nel concorso nazionale B del 7-8 ottobre, presso il Circolo ippico Horse Bridge di None (TO), buone prestazioni per la giovane amazzone Sara Oddone del Circolo Ippico D’Ampaillan, che in sella a Carlington du Domaine Z si è piazzata al 2° posto in B 90 e 5°posto in B 100 nella giornata di sabato, mentre domenica ha vinto la B 100. Presente anche l’istruttore Paolo Sandri che ha preso parte a due percorsi di esercizio in sella al suo cavallo di 5 anni Cartapen Bel Z nella B110