Atletica: Euro Master, medaglia di bronzo per Emanuele Tortorici

La costa adriatica abruzzese ha ospitato dal 21 settembre al 1° ottobre i campionati europei master su pista con la presenza di 4700 iscritti in rappresentanza di 39 nazioni. Pescara, Montesilvano e Francavilla al Mare sono state le tre sedi della competizione continentale riservata agli over 35 per quella che è la 22esima edizione degli euromaster. Numerosa, ed è scontato visto che eravamo paese ospitante, la presenza di iscritti italiani e tra questi una decina erano in forza al club valligiano dell’Atletica Sandro Calvesi.

Il miglior risultato lo ha portato a casa, festeggiando con una prestigiosa medaglia di bronzo, Emanuele Tortorici, SM55, che ha completato le cinque prove del Pentathlon lanci totalizzando 3360 a soli 19 punti dal secondo gradino del podio. Questi i parziali: Martello (kg 6) 44m23, Peso (kg 6) 11m09, Disco (kg1,5) 34m87, Giavellotto (gr 700) 30m03, Martellone (kg11,34) 15m70.

Ha sfiorato il podio, chiudendo in quarta posizione nel concorso del salto in lungo SF55 Chiara Ansaldi che ha concluso il suo impegno con la misura di 4m65, a soli 4 centimetri dalla medaglia di bronzo.

Per un errore alla misura di 1m24, valicato alla seconda prova, Sandra Dini si è dovuta accontentare della quinta posizione finale tra le SF65 iscritte al concorso del salto in alto. Si è guadagnata un doppio piazzamento tra le top10 la lanciatrice SF55 Paola Rosati che prima si è piazzata al 9° posto nel lancio del martello (kg3) con la misura di 30m20 e successivamente impegnata nel martello con maniglia corta (kg 7,260) si è attestata in 7a piazza chiudendo in 10m32.

In campo maschile ha concluso centrando la quinta posizione nel lancio del disco (kg 1) il SM65 Giovanni Rastelli che ha scagliato l’attrezzo alla misura di 42m33, a 52cm dalla medaglia di bronzo.

12esima posizione finale è invece andata a Lucia Minessi, SF65 in gara nella prova del lancio del martello (kg3) concludendo la sua gara con la misura di 19m43.

Settimo rappresentante della Calvesi ha preso parte al pentathlon lanci per la categoria SM70 Alvaro Miorelli che in un’agguerrita competizione ha concluso al 16esimo posto collezionando 2934 punti con questi risultati nelle singole prove: Disco (kg 1) 32m13, Peso (kg 4) 10m12, Giavellotto (gr 500) 28m08, Martello (kg 4) 31m69, Martello maniglia corta (kg 7,260) 12m18.

Presente alla kermesse europea anche il valdostano di adozione Gabriele Beltrami, da questo anno rientrato in forza all’Unione Giovane Biella dopo tante stagioni di militanza nell’APD Pont St Martin. In gara nelle prove di mezzofondo nella categoria SM45, si è ottimamente comportato nelle batteria dei 1500 mt dove correndo con il secondo tempo, in 4’19”39 si è guadagnato la finale del giorno seguente conclusa in 9a posizione in 4’15”95. Tre giorni dopo, recuperate le forze, si è presentato nella prova dei 5000 mt che lo hanno visto concludere in 6a piazza con il tempo di 15’31”43.