Atletica: Campionari Regionali Cadetti, 27 titoli valdostani assegnati

I Campionati regionali Cadetti su pista si sono tenuti nello scorso fine settimana, con i cugini piemontesi, nell’impianto comunale di Giaveno, alle porte di Torino. 27 sono stati i titoli valdostani assegnati e nel conteggio generale undici se li sono aggiudicati i ragazzi tesserati per la Calvesi (6 al femminile e 5 al maschile), dieci sono andati ai giovani atleti del Pont Donnas (2 al femminile e 8 al maschile); quattro, al femminile, sono della Cogne e due, ancora esclusivamente al femminile, sono delle rappresentanti della S. Orso.

Il miglior risultato, di alto contenuto tecnico, lo ha certamente fatto registrare Matilde Abelli, la talentuosa 15enne di Gressan in forza all’Atletica Cogne, seguita da Michele Saba e Simonetta Callegari, ha dominato le due prove di velocità, sabato gli 80, dove ha corso in batteria in 10”11, ma ancora di maggior spessore sono stati i 300mt di domenica dov’è stata dirompente, stampando un 39”40 che migliora il suo primato e record regionale sulla distanza (precedente 39”96), ma soprattutto avvicina la migliore prestazione italiana stagionale di categoria, con il secondo tempo della graduatorie nazionali, ottimo biglietto di presentazione in vista degli ormai imminenti campionati italiani di categoria in programma a Caorle il prossimo 7 e 8 ottobre.

Laurent Cugnach (nella foto sopra) 15enne, della Calvesi, residente a Saint-Christophe e seguito da Maria Barbalace ha festeggiato la due giorni con un doppio titolo regionale, sabato nei 1000mt (2’46”70) ma soprattutto domenica quando ha migliorato il già suo record valdostano dei 1200 Siepi fissando il nuovo primato a 3’37”66 (precedente 3’38”45) prestazione che gli ha consegnato il quarto posto nella classifica finale.

Di interessante contenuto tecnico, con prestazioni sopra gli 800 punti della tabella internazionale, sono venuti da Carlotta Giovanetto (Pont Donnas) capace di 12”68 sugli 80hs e 42”77 sui 300mt e della la compagna Jade Porceillon (Pont Donnas) che nell’alto ha valicato l’asticella posta di 1m51.

Oltre alla doppietta di Matilde Abelli (Cogne) su 80 e 300 e Laurent Cugnach (Calvesi) su 1000 e 1200 Siepi, hanno centrato il bis Sara D’Aprile (S.Orso) su 1000 e 2000, Anna Sarboraria (Calvesi) su lungo e triplo, Giulia Leccia (Calvesi) nel disco e giavellotto, Emilien Ronc (Pont Donnas) su 80 e 300, Enea Perfetti (Pont Donnas) su lungo e 300hs.

Risultati

Cadette

Mt 80 1a e campionessa regionale Matilde Abelli (Cogne) 10”11 batteria, 10”30 finale, 2a Jade Porceillon (Pont Donnas) 11”06 batteria, 11”21 finale; 3a Chiara Graziano (Cogne) 11”33 finale, 11”53 batteria. Mt 300 1a e campionessa regionale Matilde Abelli (Cogne) 39”40 (Nuovo record regionale), 2a Carlotta Giovanetto (Pont Donnas) 42”77, 3a Alice Andreella (Pont Donnas) 50”54; Mt 1000 1a e campionessa regionale Sara D’Aprile (S. Orso) 3’16”28, 2a Cloe Zoppo Ronzero (Pont Donnas) 3’19”28; Mt 2000 1a e campionessa regionale Sara D’Aprile (S. Orso) 7’19”28, 2a Giulia Framarin (Cogne) 8’20”56; Mt 1200 Siepi 1a e campionessa regionale Sylvie Vallet (Cogne) 4’17”53; Mt 80hs 1a e campionessa regionale Carlotta Giovanetto (Pont Donnas) 12”68; Mt 300hs 1a e campionessa regionale Lucrezia Meloni (Calvesi) 52”87, 2a Elisabetta Berlier (Cogne) 57”44; Alto 1a e campionessa regionale Jade Porceillon (Pont Donnas) 1m51, 2a Cloe Zoppo Ronzero (Pont Donnas) 1m30; Lungo 1a e campionessa regionale Anna Sarboraria (Calvesi) 4m50, 2a Nicole Dal Mut (Cogne) 3m90; Triplo 1a e campionessa regionale Anna Sarboraria (Calvesi) 9m19, 2a Ludovica Costa (Cogne) 8m86, 3a Eleonora Zoja (Cogne) 8m84; Peso 3kg 1a e campionessa regionale Doriane Manidom Tchagou (Calvesi) 9m19, 2a Arianna Salvadori (Cogne) 6m63, 3a Yasmine Lucianò (Cogne) 6m26; Disco kg1 1a e campionessa regionale Giulia Leccia (Calvesi) 18m21, 2a Letizia Saba (Cogne) 15m23, 3a Nicole Dal Mut (Cogne) 14m34; Martello kg3 1a e campionessa regionale Eleonora Zoja (Cogne) 35m97, 2a Yasmine Lucianò (Cogne) 32m22; Giavellotto gr400 1a e campionessa regionale Giulia Leccia (Calvesi) 24m77, 2a Miriam Colosimo (Pont Donnas) 22m26, 3a Doriane Manidom Tchagou (Calvesi) 19m12

Cadetti

Mt 80 1° e campione regionale Emilien Ronc (Pont Donnas) finale 10”07, batteria 10”21, 2° André Borettaz (Pont Donnas) finale 10”32, batteria 10”50; Mt 300 1° e campione regionale Emilien Ronc (Pont Donnas) 39”11; Mt 1000 1° e campione regionale Laurent Cugnach (Calvesi) 2’46”70, 2° Semmi Mortara (Calvesi) 3’13”20; Mt 2000 1° e campione regionale Etienne Chenal (Calvesi) 6’18”17, 2° Semmi Mortara (Calvesi) 6’41”29; Mt 1200 Siepi 1° e campione regionale Laurent Cugnach (Calvesi) 3’37”66 (Nuovo record regionale); Mt 100hs 1° e campione regionale Jacopo China Bino (Calvesi) 15”93, 2° Edoardo Lingeri (Pont Donnas) 16”69; Mt 300hs 1° e campione regionale Enea Perfetti (Pont Donnas) 45”65; Alto 1° e campione regionale André Borettaz (Pont Donnas) 1m60; Lungo 1° e campione regionale Enea Perfetti (Pont Donnas) 5m08, 2° Joel Pitet (Pont Donnas) 5m00, 3° Hervé Plater (Calvesi) 4m93; Triplo 1° e campione regionale Edoardo Lingeri (Pont Donnas) 10m81, 2° Jacopo China Bino (Calvesi) 10m73, 3° Francesco Bois (Cogne) 9m86; Peso kg4 1° e campione regionale Filippo Lingeri (Pont Donnas) 9m29; Disco kg1,5 1° e campione regionale Joel Pitet (Pont Donnas) 27m15, 2° Yuri Lucianò (Calvesi) 22m16; Giavellotto gr600 1° e campione regionale Hervé Plater (Calvesi) 33m06, 2° Yuri Lucianò (Calvesi) 27m30, 3° Filippo Lingeri (Pont Donnas) 25m08.