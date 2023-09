Equitazione: Le sorelle Pisano in evidenza ad Oristano

Tra i partecipanti al CEIYJ2* di 120 km del test-event c'era anche la valdostana Giorgia Pisano con Zagaia dei Laghi, seguita dal tecnico/selezionatore della nazionale Arnaldo Torre ed il veterinario del Team Italia Nicola Pilati.

A fare compagnia in gara a Giorgia c'era anche la sorella Martina in sella a Amh Hassan. Le due sorelle, della scuderia Asd Equi.libres du Mont Blanc, hanno conquistato rispettivamente il 3° e il 4° posto in classifica.