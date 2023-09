Equitazione: Federica Commod e Chiara Rizzi brillano in Lombardia

Lo scorso fine settimana si è svolta a Leno la 5a tappa del Campionato Endurance Lombardia alla quale hanno partecipato anche amazzoni valdostane.

Tra le tre atlete dell’associazione sportiva Equi.libres du Mont Blanc, nella categoria CEN A di 53 km alla 16° posizione si è piazzata Federica Favre con Sg Quark mentre al 27° posto Chiara Rizzi in sella ad Anouk Des Baraques. Nella categoria CEN B di 80 km Amelie Garin con Zawad La Loze ha chiuso al 18° posto.

Per l’Asd Cavallo e Natura invece Federica Commod in sella ad Afrodite By Opera ha chiuso la CEN A 54 km in 21ª posizione, prendendo così la qualifica per le gare di velocità.