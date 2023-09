Atletica: Eleonora Zoja migliora il record regionale

Una stagione di bella crescita quella di Eleonora Zoja, talentino dell’Atletica Cogne Aosta che ha migliorato lo scorso 1° settembre, a Mondovì, il record valdostano di lancio del martello (kg 3) con la misura di 39m68. La 15enne di Aosta, allenata da Mauro Serradura, ha incrementato di quasi 1metro e mezzo (1m43 per l’esattezza) il proprio primato e migliore prestazione regionale di categoria, avvicinandosi al fatidico muro dei 40metri.

Un importante miglioramento per la lanciatrice in canotta verde che nel volgere di questa stagione ha incrementato il proprio personal best di 7m86. Prosegue l’avvicinamento ai Campionati italiani Cadetti in programma il 7 e 8 ottobre a Caorle, dove la martellista sarà una delle punte di diamante del gruppo degli under 16 valdostani impegnati nel massimo appuntamento della stagione.

Eleonora Zoja con questo miglioramento sale nella graduatoria nazionale occupando il 15esimo posto, non lontano dalla top 10 (41m33). Manca ancora un mese prima dell’appuntamento dei nazionali e ci saranno certamente altre occasioni per puntare ad incrementare il personal best.

NAZIONALI 10 KM SU STRADA

Quattro atleti valdostani sono nell’imminenza di portarsi a Pescara, sulla costa adriatica, dove domenica 10 settembre è in programma la competizione che assegna il titolo di campione italiano individuale della 10 chilometri su strada. La prova in terra abruzzese è prevista per la mattinata ed è anche valida per l’assegnazione campionati italiani di società.

Lorenzo Brunier e Omar Bouamer

In gara, sull’anello cittadino da 2,5km, sono attesi Omar Bouamer (classe 1989) e Lorenzo Brunier (1996), entrambi tesserati per il GP Parco Alpi Apuane, e i due più giovani Niccolò Giovanetto (2001) e Diego Yon (2003), in forza all’Atletica Pont Donnas.

Bouamer e Brunier, seguiti tecnicamente dal tecnico Moreno Gradizzi, sono tesserati per un club toscano che a livello di squadra può annoverare diversi componenti in grado di concorrere per le posizioni più importanti e puntare a piazzamenti di vertice nella classifica di società.

Yon e Giovannetto possono contare sul contributo negli allenamenti da parte di Nicole Rat e per il solo Diego Yon anche di Matteo Siletto.

Diego Yon

I due runner, stante il loro anno di nascita, sono entrambi della categoria Promesse e, in virtù delle loro prestazioni, porteranno punteggio al sodalizio di fondo valle.

Niccolò Giovannetto