Bel bottino per i binomi rossoneri del team Equi.libres du Mont Blanc di La Salle che hanno preso parte al 7° Trofeo del Casalone - Memorial Augusto Vivarelli di Grosseto.

Nella CEIYJ2* 120 km junior la giovane Giorgia Pisano in sella a Amh Hassan si aggiudica il secondo gradino del podio mentre nella CEI2* 120 km senior, la sorella maggiore, Martina Pisano in sella a Ziru de Iloi, si è aggiudicata il quinto posto in classifica.