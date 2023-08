Atletica: Raduni estivi regionali, i valdostani presenti

Mentre i big sono impegnati nei mondiali di Budapest, il futuro dell’atletica leggera valdostana e piemontese, come ogni fine estate, prima dell’inizio degli impegni collegati all’avvio dell’anno scolastico, si ritrova, quest’anno sfidando queste calde temperature, con l’appuntamento annuale dei raduni estivi regionali.

Diverse sono le località piemontesi con diverse specialità che ospitano numerosissimi partecipanti, soprattutto nella fascia dai 14 ai 17 anni, coinvolgendo prioritariamente le categorie Cadetti e Allievi. E' il momento dei test e dei confronti, tra atleti, ma anche tra tecnici, con riunioni e nuove metodologie di allenamento grazie alla presenza di alcuni allenatori nazionali e tecnici presenti con i loro atleti alle competizioni internazionali, quali Nicola Vizzoni, Claudia Coslovich, Maria Marello, Riccardo Frati, solo per citarne alcuni. I primi a muoversi sono ostacolisti e velocisti che da mercoledì 23 a lunedì 28 agosto sono impegnati a Mondovì (CN) in un collegiale residenziale.

Con il fiduciario tecnico regionale Cristina Ratto e il tecnico aostano Roberto De Marco sono in raduno le verdi Cogne Matilde Abelli, Nicole Dellio, Elisabetta Berlier e Chiara Graziano e con loro la portacolori del Pont Donnas Carlotta Giovanetto. Dal 28 al 2 settembre, sempre a Mondovì, si ritroveranno lanciatori e saltatori con impegnate le valdostane della Cogne, con il tecnico di società Mauro Serradura, Kirsten Goyet, Yasmine Lucianò ed Eleonora Zoja e in forza alla Calvesi Hervé Plater supportato dal tecnico del club Antonino Lo Nano.

Due giorni prima, dal 26 agosto al 31 agosto, ai 2000mt del Sestriere (TO), saranno al lavoro marciatori, mezzofondisti e specialisti della corsa in montagna nel collegiale in altura sono attesi i giovani rappresentanti della Calvesi Etienne Chenal, Laurent Cugnach, Leon Martinet, Christian Pivot.