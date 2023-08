Endurance: Alessia Lustrissy convocata ai Mondiali Junior e Young Rider in Francia

Alessia Lustrissy su Benemir Des Egas sarà uno dei binomi azzurri convocati per la partecipazione al Campionato del Mondo Junior e Young Rider, che si svolgerà a Castelsagrat in Francia il 2 settembre 2023.

La Federazione Italiana Sport Equestri, attraverso il dipartimento Endurance, ha selezionato la squadra dei binomi che oltre all’amazzone rossonera Lustrissy sarà composta da: Greta Bistoletti su Demon Melograno; Caterina Coppini su Zingara; Elisa Materazzi su Fedor Parlavan AA/ Ethik De Lap; Lucrezia Romina Mondini su Twilight la Roncola e come riserva da Carlotta Ganelli su Free Gemma.

Si tratta di una tappa importante per la carriera della giovane amazzone della Valdigne, già testimonial della Comunità Europea dello Sport -Valli del Monte Bianco, che in questi anni si è distinta in gare internazionali con ottimi piazzamenti e risultati che le hanno permesso di emergere e di farsi notare. Una convocazione attesa “la realizzazione di un sogno”, dopo gli ultimi risultati che Alessia Lustrissy aveva raccolto, oltre alla vittoria in Slovacchia di aprile, a Samorin dove il CT della nazionale Nando Torre l’aveva scelta ed inserita nel Team Emergenti, Lustrissy si era poi piazzata al 6° posto nella 120 km CEIYJ2 a Castiglione del Lago, chiudendo molto bene il campionato italiano endurance riservato agli young riders.

“Questi risultati ci hanno permesso di qualificarci e di essere inseriti nella prima long list di 10 binomi per il mondiale, poi a metà agosto hanno visitato i cavalli e hanno definito i 5 cavalli selezionati per il mondiale. Una bella notizia, il sogno del cassetto di qualsiasi atleta è proprio riuscire a rappresentare il proprio Paese. Era da alcuni anni che ci provavo con diversi cavalli ma con questa disciplina non sempre si riesce a portare a casa subito i propri obiettivi. Quest’anno invece grazie a Benemir Des Egas , cavallo che ha molte qualità e con il quale mi alleno da dicembre 2022, ci siamo riusciti. Un grande grazie lo devo a Luigi Grimaldi, proprietario di questo splendido animale che mi ha dato questa possibilità”. Per Alessia Lustrissy, inoltre, tale esperienza chiude il percorso da junior, perché dal prossimo anno entrerà nella categoria senior e diventerà “tutto più complicato”.

“Ci abbiamo messo un po’ di tempo con il cavallo per capirci e a capire come era meglio gestirlo e allenarlo, abbiamo fatto di tutto e siamo riusciti a raggiungere un grande obiettivo. Ora speriamo che tutto vada bene, di fare una bella gara con un buon risultato. Il percorso già lo conosco perché vi avevo gareggiato lo scorso anno con Deporto, questo è un atout.”

Grande soddisfazione anche per la delegazione valdostana della Fise, la cui presidente, Giovanna Rabbia Piccolo commenta: “Per il movimento dell'Endurance valdostano è un grande risultato, considerando i nostri numeri.

L'amazzone è il suo tecnico, Franco Pitti, hanno molto lavorato e allenato il cavallo con impegno e professionalità, auguriamo un grande in bocca al lupo per il prossimo prestigioso impegno”.