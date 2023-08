Atletica: Assegnati i titoli VDA in montagna

La prova unica per il Campionato regionale giovanile di Corsa in Montagna, in programma la vigilia di Ferragosto ad Oyace, nella 19esima edizione del Tour de la Tornalla, ha avuto un epilogo inedito con una colata detritica che ha bloccato la viabilità sulla strada regionale 28 della Valpelline obbligando tutto il “circus” della competizione sportiva ad un pernottamento di fortuna nel Paese.

Regolarmente concluse, lunedì 14 agosto tutte le varie prove di categoria di questa edizione del Tour de la Tornalla manifestazione organizzata dalla Polisportiva S.Orso, prova unica per il titolo valdostano delle categorie giovanili dai Ragazzi agli Juniores, mentre per Assoluti e Master quella di Oyace risultava la terza dei quattro appuntamenti che assegnano il titolo regionale.

A conquistare il titolo Ragazzi (annate 2010 – 2011) sulla distanza di 1,5km sono stati Letizia Bochicchio (Cogne) 5’26” e Armin Blanc (Calvesi) 4’26”, tra i Cadetti (annate 2008- 2009), che si sono confrontati sulla distanza di 2,5km in campo femminile la migliore è stata Francesca Milani (Cogne) 14’19” e Cristian Pivot (Calvesi) primo in 10’31”. Gli Allievi (annate 2006-2007), in gara sui 5km hanno visto imporsi Martina Milani (Cogne) con 37’36” e Riccardo Chiolerio (APD Pont St Martin), vincitore in 24’22”.

Gli Juniores (annate 2004-2005), protagonisti assieme agli assoluti, su 5,8km ha visto l’ottima prestazione di Jacopo Gregori (Monterosa) che giungendo sul traguardo in 27’18” oltre a guadagnare il titolo di categoria ha concluso ottenendo un’importante terza piazza assoluta nella competizione vinta da Didier Abram (APD Pont St Martin) primo classificato in 26’27”.

In campo femminile ha conquistato la maglia di campionessa regionale Juniores 2023 di corsa in montagna Valentina Naudin (InRun) in 38’09”, prestazione che le ha anche garantito la settima posizione femminile assoluta, dove il miglior tempo lo ha fatto registrare Federica Barailler (Cogne) prima in 31’13”.