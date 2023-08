Golf: Grande successo per la Coppa Cofruits

Grande successo al Golf Aosta Brissogne per la Coppa Cofruits, svoltasi nello scorso fine settimana.

Di seguito tutti i risultati della competizione:

1° LORDO

Riberto Rossi (Aosta Brissone) 24

1° CATEGORIA

1° Netto Domenicao Scopacasa (Aosta Brissogne) 28

2° Netto Marino Palenni (Aosta Brissogne) 26

2° CATEGORIA

1° Netto Andrea Vallet Mantellino (Aosta Brissogne) 34

2° Netto Lucio Amedeo De Vecchi (Rovedine) 34

3° CATEGORIA

1° Netto Antonietta Mestieri(Courmayeur) 35

2° Netto Enzo Spelgatti (Aosta Brissogne) 34

1° LADIES

Marinella Bellinvia (Courmayeur) 32

1° SENIORES

Edi Avoyer (Aosta Arsaniers) 32

Domenica 6 agosto, presso il Golf Club Aosta Arsanières, si è svolta la gara in collaborazione con le terme di Saint Vincent. Grande successo per la gara stableford compresa di 18 buche divisa in due categorie.

Sabato 5 agosto si è svolto XIX° Memorial Luciano Fedi for Arké al Golfo Gressoney

Il primo lordo è stato vinto da Bodo Filippo e Pediliggieri Giovanni con 39 punti. Il primo netto è stato vinto da Levi Marco e Torchio Filippo con 44 punti. Il secondo netto è stato conferito Girivetto Giulio e Bonatti Andrea con 42 punti, seguiti da Laurent Andrea e Bettinelli Giancarlo con 41 punti. La coppia mista è stata vinta da Pittatore Francesco e Botto Elisabetta con 40 punti.