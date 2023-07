Atletica: Valdostani in pista a Molfetta

Festeggia 113 edizioni i Campionati italiani Assoluti su pista di atletica leggera che nell’ultimo weekend di luglio si presenta per la prima volta, a Molfetta, in Puglia, in Provincia di Bari. In questo contesto di altissimo livello con la presenza di campioni olimpici ed atleti in rampa di lancio nel contesto internazionale, non manca, in quella che è l’eccellenza dell’atletica leggera nazionale, la presenza di sei individualisti valdostani, cinque al femminile e un rappresentante maschile.

La gara da non perdere, dove una valdostana è nella condizione di poter combattere, ad altissimo livello, con le migliori è certamente la prova dei 400hs donne dove tra le sedici iscritte è presente l’olimpica di Tokyo Eleonora Marchiando.

La 25enne aostana, Calvesi come club civile e in forza al Centro Sportivo Carabinieri di Bologna a livello di società militare, bronzo nell’edizione 2022 e vincente nel 2021 degli assoluti, si presenta con il terzo tempo tra le 16 iscritte in virtù del 55”13 corso lo scorso 10 giugno a Ginevra. Davanti a lei la certa favorita Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) che ha all’attivo il crono di 54”44, a un solo decimo dal già suo primato nazionale e Rebecca Sartori (Fiamme Oro) che precede la valdostana in virtù del suo 55”07.

Le batterie sono previste per le 18:15 di sabato 29 luglio e con la campionessa aostana è attesa anche un’altra valdostana, Elisabetta Munari, una delle under 20 che si sono guadagnate il diritto a prendere parte alla massima competizione nazionale.

Elisabetta, 19 anni di Saint-Marcel, tesserata per l’Atletica Calvesi, erede della titolata ex compagna di club, è fresca dei nazionali Juniores dove nella gara dei 400hs si è classificata al quarto posto ed è iscritta con il tempo di 1’01”44 ottenuto a fine maggio. Per la giovane allenata da Patrick Ottoz si tratta di una grande occasione per maturare esperienza, senza pressioni.

La finale a otto prevista per domenica alle 19:30 sulla carta è fuori dalle sue possibilità, mentre è da gestire con accortezza per Eleonora Marchiando che oltre ai posti per il titolo e il podio nazionale si gioca preziose chance per conquistare un posto per la selezione azzurra che prenderà parte ai Campionati del Mondo di Budapest in programma dal 19 al 27 agosto prossimi.

Sempre nel giro di pista con barriere, ma nella prova maschile è presente l’unico rappresentante di genere non femminile della pattuglia dei valdostani, Joao Carlos Pina Barros, 23enne cresciuto nelle fila della Calvesi e da questa stagione in forza al sodalizio bolzanino della Athletic Club 96 Alperia. L’ostacolista di Saint-Pierre, in recupero a seguito di un infortunio muscolare che ne ha finora condizionato la stagione, si presenta con 52”19 quale miglior crono dell’anno, ancora lontano dal 51”05 ottenuto nei nazionali assoluti 2022 di Rieti dove ottenne una prestigiosa quinta posizione finale.

Sui blocchi dei 400hs sabato alle 18:30 per le batterie, parte dal 12esimo tempo tra i 16 iscritti e sarà alla ricerca di una delle otto corsie della finale in programma per domenica alle 19:45. Il valdostano è inoltre inserito nel quartetto della staffetta 4x400 dell’Alperia, in programma domenica alle 22:30 in chiusura della kermesse tricolore pugliese, primo frazionista assieme ai compagni Abdessalam Machmach, Abdelhakim Elliasimine e Michele Tricca, forti del quarto tempo di iscrizione (3’12”31) tra le tredici quartetti in gara.

Protagonista sabato 29 luglio nelle batterie dei 400mt in programma alle 18:55 la 22enne di Charvensod Eleonora Foudraz. Dopo il ritorno in azzurro, inserita nella rappresentativa italiana che ha recentemente preso parte ai Campionati Europei Under 23, il bronzo dei nazionali Promesse torna in pista per mettersi ancora una volta in competizione con se stessa. La 400ista seguita da Patrick Ottoz, 13esima nella passata edizione, si presenta con il decimo tempo di accredito (53”24) e cercherà con convinzione di agguantare la finale prevista domenica alle 20:25.

Unica saltatrice della pattuglia valdostana, in pedana sabato alle 19:15, è attesa nel concorso del salto triplo la 23enne di Donnas Corinne Challancin. Grazie ad un importante progresso che in questa stagione l’ha portata per la prima volta oltre il muro dei 13 metri, la valdostana dell’Atletica Firenze Marathon, ritornata in regione e seguita da papà Paolo, con il 13m28 saltato a inizio giugno è iscritta con la sesta prestazione e ha i numeri per giocarsi una posizione di prestigio puntando a fare meglio della decima posizione della passata edizione dei tricolori assoluti.

L’ultima individualista valdostana a calcare l’impianto dello stadio Mario Cozzoli di Molfetta è la siepista Silvia Gradizzi. Iscritta nella gara dei 3000 Siepi, previsti alle 21:50 di domenica. Allenata da papà Moreno, la 22enne di Gignod, argento nei nazionali Promesse, è in gara con il terzo tempo di accredito, 10’12”87 corso nella finale oro dei Societari di Palermo. Per lei ci sono importanti chance di ben figurare, con un’idea di podio concreta dopo la decima piazza con cui ha chiuso la sua partecipazione agli assoluti 2022 di Rieti.