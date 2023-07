Maxiavalanche, Parata di stelle sui percorsi di Breuil-Cervinia

Un fine settimana di pura adrenalina sui sentieri di Cervino Ski Paradise, che tra venerdì 21 e domenica 23 luglio accoglieranno oltre mille sportivi pronti a dividersi tra la seconda edizione di Cervino Matterhorn Ultra Race, trail running intorno alla Gran Becca, e Maxiavalanche, gara di discesa in sella alla mountain bike con partenza mass start.

Eventi e proposte per tutti i gusti; modi diversi di vivere la montagna e di immergersi nella natura. La Maxiavalanche rientra nel circuito europeo e da tanti anni fa tappa a Breuil-Cervinia. I percorsi tecnici e variegati offrono un’esperienza imperdibile agli amanti delle due ruote, così come ai grandi nomi della disciplina che hanno risposto positivamente e sono attesi in griglia di partenza.

I favoriti per la gara maschile sono Olivier Bruwière (terzo nella Mégavalanche de l'Alpe d’Huez), Denis Maël (quinto nella Maxiavalanche d’Auron), Glenn Macarthur (secondo nella Maxiavalanche de Vallnord) e il Team Sunn French Connexion con Théo Galy, campione francese nel 2020, Tom Escande e il campione thailandese Chinnapat Sukchanya. Gli habitué della mass start dovranno però fare attenzione all’agguerrito gruppo di italiani, a iniziare da Giacomo Dodino, quinto nel campionato nazionale italiano 2022, Simone Pais, Mirco Montagni, Davide Finetto e Marco Tamburini. In ambito femminile i giochi per la vittoria saranno probabilmente ristretti a due concorrenti: la francese Maelle Escudero e l'italiana Vera Ramon.

Intenso il programma della manifestazione. Sabato 22, a partire dalle 13, le run di qualificazione che si chiuderanno intorno alle 17. Domenica 23, alle 9.20, la prima manche della Maxiavalanche che partirà da Cime Bianche e si snoderà lungo un vecchio tracciato totalmente ridisegnato, che presenta passaggi davvero impegnativi e porterà i rider nel cuore della località. Alle 12.30 la seconda e decisiva frazione, valida per la classifica di Coppa Europa.

Anche quest’anno all’interno del programma della Maxiavalanche troveranno spazio una gara riservata ai giovani tra i 7 e i 15 anni e una agli adulti che utilizzano mountain bike a pedalata assistita. La prima manche della Megakids under 15 partirà sempre da Cime Bianche alle 10.10, la gara under 13 scatterà invece dal lago Golliet alle 10.30. Seconda manche rispettivamente alle 13.25 e alle 13.45. La prova e-bike è invece fissata per le 9.40 e le 12.50, i favoriti sono il britannico Ben Moore e gli italiani Giorgio Righi e Alessio Padovani.