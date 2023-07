Ciclismo: La pattuglia rossonera ai Campionati italiani Assoluti Xco di Maser (TV)

Ad aprire la giornata tricolore, dalle 9, gli Juniores maschile, prova che vedrà al via Gabriel Borre (Ktm-Protek-Elettrosystem), Stefano Gerbaz e Giuseppe Abbate (Cicli Lucchini). A seguire, ale 11.15, l’Elite Donne, con impegnate Martina Berta (Cse) e Martina Stirano (Rdr Italia Leynicese), alle 11.17, le Under 23 Donne, con Nicole Pesse (Rdr Italia Leynicese) e, alle 11.19, Juniores Donne, con Emilie Bionaz (Cicli Lucchini). Partenza, alle 13.30, degli Under 23 maschile e, ai nastri di partenza Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem), Filippo Agostinacchio (Beltrami Tsa Tre Colli) e Yannick Parisi (Ktm-Protek-Elettrosystem) e, conclusione dei Campionati, dalle 15.30, con gli Elite maschile, con al via Alessandro Saravalle e Giuseppe Lamastra (/Silmax Racing Team).

Strada

Prova unica del Campionato regionale della Montagna, domenica 23 luglio, nell’ambito della 13° cicloscalata Quart – Lignan di Saint-Barthélemy – XII memorial Elio Ceccon, organizzato dal Gs Aquile. Undici le maglie in palio (Donne U30, Donne Over 30, Junior sport/EliteSport, da Master 1 a Master 8). La prova, sui 19 km, che partirà alle 10 dal parcheggio delle Scuole medie del Villair di Quart, è il primo appuntamento del Trofeo Adret + Envers, circuito che si completerà il 20 agosto, con la disputa della Gressan – Pila, organizzazione sempre affidata al Gs Aquile; fino al 23 luglio il costo dell’iscrizione alle due gare è di 35 euro; 20 euro per la gara singola. Al termine della ‘combo’ sarà redatta una classifica per società. Per informazioni e iscrizioni consultare il sito www.gsaquile.it e la pagina Facebook del sodalizio.

Programma gare

Pista. Riunione su Pista, oggi, dalle 14, al Velodromo Francone di San Francesco al Campo (Torino), valida quale Campionato regionale, alla quale sono iscritti atleti del Cicli Lucchini, del Gs Lupi Valle d’Aosta e dell’Orange Bike Team. In vista dei Campionati italiani giovanili, il tecnico regionale Pista, Philip Balestrini, ha convocato per una serie di allenamenti collegiali, sempre al Velodromo Francone, dal 17 al 21 luglio, Chatal Cuaz, Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team) e Kristian Blanc (Madonna di Campagna.



MountainBike. Campionato italiani Xc Eliminator, sabato 22, e gara nazionale giovanile, domenica 23, a Carona (Bergamo) con al via tesserati del Vc Courmayeur MB), Gs Lupi e Orange Bike Team. Campionato italiano Downhill, domenica 23 luglio, a Prali (Torino), con impegnati atleti del Cicli Lucchini, Black Arrows w Vtt Arnad. Domenica 23, dalle 15, Gran Premio Giovanissimi, a Cacciano (Vercelli), dove saranno presenti i piccoli atleti del Gs Lupi Valle d’Aosta.