Atletica: Campionati Italiani Juniores su pista, quattro valdostani in gara

Torna l’appuntamento dei campionati nazionali giovanili su pista di atletica leggera. Dopo la categoria Promesse (20, 21 e 22 anni) di Agropoli e i tricolori Allievi (16 e 17 anni) di Caorle disputati a giugno, in questo fine settimana è la volta dei nazionali Juniores (18 e 19 anni) protagonisti a Grosseto da venerdì 21 a domenica 23 luglio. Una competizione che precede di una settimana i Campionati Italiani Assoluti previsti a Molfetta dal 28 al 30 luglio.

Lo stadio Zecchini della località toscana attende l’arrivo di oltre 1000 iscritti under 20 nella tre giorni.

Sono quattro i valdostani impegnati, due in forza all’Atletica Calvesi, altrettanti tesserati per la Cogne.

La prima delle valdostane protagoniste è impegnata in apertura della tre giorni, già venerdì mattina, alle ore 10:00, al “campo Palazzoli”, quello deputato ai lanci lunghi, calcherà la “gabbia” per il concorso del lancio del martello Christine Dal Mut (Cogne), al primo anno nella categoria, con l’attrezzo da 4kg, iscritta con il 28esimo risultato in virtù del 39m22 ottenuto con l’attrezzo da 4kg lo scorso febbraio a Novara. Alle ore 16:00, sempre della prima giornata, nella prova maschile, sempre del martello è atteso l’altro atleta seguito da Mauro Serradura, Laurent Plebs (Cogne) che sarà in gara con altri 14 concorrenti. Il 19enne in canotta verde ha raggiunto in questa stagione la misura di 49m37 con il martello da 6kg, ottenuto a inizio giugno ad Alessandria

Ha chance per guadagnarsi uno spazio tra le migliori protagoniste della gara dei 400 metri con ostacoli la 19enne Elisabetta Munari. Superato l’appuntamento con la maturità, l’atleta seguita da Patrick Ottoz, bronzo nella specialità nel 2021, da Allieva, e finalista lo scorso anno con il settimo posto, si presenta a Grosseto con il quarto tempo di iscrizione tra le 26 iscritte, in virtù della prestazione di 1’01”44 fatta registrare lo scorso maggio ad Alessandria. La calvesina, che come tutte dovrà gestire oltre che il proprio impegno anche la variabile del caldo, sarà in pista venerdì alle 11:50 nelle batterie dei 400hs, prova che sancirà le prime otto che si sfideranno nella finale in programma il giorno seguente, sabato 22 luglio, alle ore 16:30.

Non grava su Leon Martinet il peso e la responsabilità di puntare in alto. L’atleta della Calvesi seguito da Marco Bisazza, classe 2005, al primo anno nella categoria, è chiamato a dare il meglio di se nella gara dei 5000 metri prevista per sabato alle ore 19:00. Leon parte dal 13esimo tempo di iscrizione tra i 21 atleti attesi, grazie al tempo di 15’22”44 ottenuto a fine aprile a Mondovì. Per il giovane in canottiera rossa il solo compito di provare a migliorare il proprio personale, oltre a godersi questa prima esperienza nei nazionali.