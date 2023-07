Ippica: Trofeo Les Grande Montagnes, brillano tanti valdostani

Torgnon si conferma metà imperdibile per i veri appassionati di endurance, grande successo per la ventiseiesima edizione del trofeo Les Grandes Montagnes. 150 binomi in gara nelle categorie nazionali ed internazionali che si sono svolte a Torgnon sabato 15 e domenica 16 luglio 2023.

Tra i concorrenti stranieri partecipazioni da Francia, Emirati Arabi, Cina e Brasile. Un grande successo di pubblico, che complice le belle giornate, ha assistito all' emozionante evento equestre che da più di mezzo secolo vede sfidarsi amazzoni e cavalieri su percorsi da 20 a 120 km sui panoramici sentieri della valle del Cervino.

Tanti anche i cavalieri valdostani in gara nelle varie categorie:

CEI1* 100 KM

BOIS VALERIE

DEMARIE CLAUDIA

CEIYJ1* 100 KM

ROCHER LISA

DOMENICA CATEGORIE REGIONALI

CEN B 80 KM

BRUNO CREMA LETIZIA

CASADEI BEATRICE

PISANO GIORGIA

TORMENA FILIPPO

CEN B/R 80 KM

DI GIACOMO VALENTINA

CEN A 40 KM

CATOZZO MICHELA

CROSIO ANGELICA

FAVRE FEDERICA

RIZZI CHIARA

ROCHER LISA

RIZZI CHIARA

SIGNO GIULIO

DEBUTTANTI 20 KM

ALLAMANI AURORA

BARMASSE CELINE

CAPOZZA SIMONA

CHANOUX NICOLE

CRIPPA ELISABETH

FAVRE RITA

GHIGNONE NICOLE

MARTINET MARIE

NOCITO FRANCESCA

NOCITO MASSIMO

ORIGONE GIORGIA

PAYN SHARON

PISANO MARTINA

TRAVOSTINO ITALO.