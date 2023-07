Atletica: Eleonora Foudraz sfiora finale nella 4x400

Una posizione, la nona, la prima delle escluse della finale di domenica, che lascia un po’ di amaro in bocca per essere arrivate così vicine dalla prestigiosa finale a otto.

Sabato, a fine mattinata, è tornata in pista a Espoo, nella penultima giornata dei Campionati Europei Under23 la valdostana Eleonora Foudraz. Dopo la positiva prova individuale nei 400 metri, la 22enne di Charvensod è stata chiamata per la staffetta 4x400 donne, dove le è stato chiesto di correre la prima frazione, quella della partenza dai blocchi e corsa integralmente in corsia. Assieme alle compagne Alexandra Almici, Beatrice Zeli e Laura Rami.

Al quartetto azzurro è stata assegnata la quinta corsia, dove si è posizionata la valdostana. Subito in avanti le ragazze polacche, poi vincenti, con Kinga Gacka (53”58), la seconda posizione è per la Norvegia, grazie alla prestazione di Astri Ertzgaard (53”95), ma la terza è della bravissima calvesina che chiude in 54”33 passando il testimone alla compagna Alexandra Almici (53”81) che mantiene la posizione chiudendo terza. Beatrice Zeli (54”57), terza frazionista, perde due posizioni e consegna il testimone a Laura Rami che pur segnando il secondo tempo di frazione (54”23) non riesce a recuperare il distacco dalla norvegese Sigrid Amlie che pur quarto tempo di frazione con 54”52, riesce a mantenere il vantaggio che garantisce al quartetto nordeuropeo il vantaggio di 28 centesimi sulle azzurre, 3’36”66 contro 3’36”94

A vincere la prima batteria la Polonia 3’34”74, davanti a Francia 3’35”07, Ucraina 3’35”84 e appunto Norvegia 3’36”66. Nella seconda serie, a completare le otto finaliste, si piazzano nell’ordine: Svizzera 3’34”65, Spagna 3’34”68, Germania 3’35”09 e Finlandia 3’36”18.

Fuori dalla finale: Italia 3’36”94, Croazia 3’39”40, Grecia 3’40”62 e Repubblica Ceca 3’42”74.