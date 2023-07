Atletica: ELEONORA FOUDRAZ STELLARE A MODENA 400hs

Eleonora Foudraz (Cavesi), domenica mattina, vince la quarta serie dei 400m, nel secondo gruppo e non nella serie delle migliori piazzandosi al quarto posto finale. Eleonora ha corso in 53"24, stabilendo il nuovo personale, stracciando il precedente limite di 53”70 e, soprattutto facendo registrare il nuovo record regionale, migliorando il 53”28 di Eleonora Marchiando.

Le uniche davanti a lei sono state le prime tre atlete dell'ultima serie, con i migliori accrediti: Ilaria Accame (52"98), Laura Rami (53"02) e Virginia Troiani (53"19). Una prestazione che conferma l’ottima forma dell’allieva di Patrick Ottoz in vista dei campionati europei Under 23 (Espoo – Finlandia - 13 16 luglio). Inoltre, questa prestazione ha garantito alla 23enne di Charvensod la qualificazione ai Campionati Italiani assoluti.

Trascinati dalla stessa Foudraz, la staffetta 4x400 femminile della Calvesi, in chiusura della seconda giornata ha staccato la qualificazione per i tricolori di fine mese in Puglia correndo la prova in 4’04”39. Il quartetto: Camilla Sergi, Maria Bacchetta, Elisabetta Munari, Eleonora Foudraz. Componente dello stesso quartetto, Elisabetta Munari (Calvesi) ha corso anche la prova individuale dei 400hs avvicinando il personale (1’01”44) concludendo in 1’01”90, terza nella sesta serie, 14esima piazza finale e 4a tra le atlete della categoria Juniores (2004- 2005). Passando al maschile sabato il 24enne di Saint-Pierre, Joao Carlos Pina Barros (Athletic Club 96 Alperia), impegnato nei 400hs, inserito nella terza serie ha ottenuto un positivo 52”84, primato stagionale, in ripresa dopo gli strascichi di un infortunio, che gli ha garantito la qualificazione per i tricolori assoluti di Molfetta.

Lo stesso atleta, inserito nella prima frazione della 4x400 del club bolzanino ha fattivamente contribuito alla prova di squadra dove con i compagni Abdessalam Machmach, Addelhakim Elliasmine e Michele Tricca si sono imposti nel tempo di 3’12”31 e saranno in gara nei nazionali di Molfetta. Domenica mattina, in pista nella prova dei 3000 Siepi si è presentato Diego Yon (Pont Donnas).

Inserito nella prima serie delle due previste ha dimostrato la sua continua crescita difendendosi molto bene chiudendo in 9'13"90 che gli ha garantito il 9º posto (22º nella classifica finale) con il nuovo primato personal, abbassando il precedente di 3 secondi e mezzo. Presenza valdostana, con la portacolori della Firenze Marathon, Florencia Mazzarello che nella seconda giornata nel concorso del lancio del disco ha concluso con 41m90 la prestazione che le ha consegnato la 13esima piazza finale