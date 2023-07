Europei Under23, in Finlandia doppia presenza per l’atletica valdostana

Il più importante appuntamento giovanile per gli atleti under 23 del nostro continente sono in questa stagione certamente i Campionati Europei di categoria e la Valle d’Aosta può già festeggiare con la presenza di ben due sue rappresentanti, Eleonora Foudraz (Calvesi) e Silvia Gradizzi (Cus Pro Patria Milano).

Il vicedirettore tecnico della Federazione di Atletica Leggera per le squadre nazionali giovanili Tonino Andreozzi ha ufficializzato l’elenco degli azzurri che prenderanno parte dal 12 al 16 luglio al campionato europeo under 23 che si terra a Espoo, in Finlandia.

La spedizione italiana sarà composta da 82 selezionati, 43 ragazzi e 39 ragazze e tra queste ben due sono atlete della nostra regione.

A fare da traino al gruppo degli azzurri alcuni atleti già affermati a livello assoluto quali la velocista Dalia Kaddari, il 400ista Lorenzo Benati e certamente la lunghista Larissa Iapichino.

In un contesto di assoluta eccellenza brillano le presenze delle nostre due atlete. Eleonora Foudraz, classe 2001, di Charvensod, tesserata per l’Atletica Sandro Calvesi, grazie ad una stagione all’aperto convincente con miglioramenti in sequenza sulla difficile specialità dei 400 metri, fino al 53”70 corso nei recenti nazionali universitari di Fabriano, si è guadagnata la chiamata sia per la prova individuale dei 400 metri che per la staffetta 4x400 assieme alle compagne Ilaria Accame, Laura Rami e Federica Pansini. L’azzurrina seguita da Patrick Ottoz sarà impegnata nelle batterie dei 400metri il prossimo 13 luglio, giovedì, alle ore 13:00, con 17:55 per la semifinale e il 14 luglio, venerdì, alle 19:05 l’eventuale finale. La prova a squadre, la staffetta 4x400 è invece in programma, come prassi, nell’ultima giornata, domenica 16 luglio alle 19:05.

La seconda punta azzurra è Silvia Gradizzi, classe 2022 di Gignod, tesserata per il Cus Pro Patria Milano e allenata dal padre Moreno. La forte siepista, nata atleticamente nella S.Orso Aosta, difenderà i colori azzurri assieme alle compagne Agnese Carcano e Maddalena Pizzamano. Delle tre la valdostana è l’atleta con il miglior tempo stagionale, 10’12”87 ottenuto a Palermo lo scorso 10 giugno. Per Silvia il primo impegno, nel Leppavaara Stadium è previsto giovedì 13 luglio, con le batterie dei 3000 Siepi in programma alle 19:30, con l’obiettivo di cercare un posto in finale prevista sabato 15 luglio alle 17:05.