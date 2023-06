Atletica: Giovanetto e Plater trionfano ai Regionali Cadetti

Spazio per l’affascinante disciplina delle prove multiple domenica al Crestella di Donnas dove una decina di valdostani della categoria Cadetti (annate 2008 e 2009) e con loro un discreto numero di altri atleti dal Piemonte e qualche individualità da Lombardia e Liguria si sono confrontati nelle cinque prove del Pentathlon al femminile e nelle sei fatiche dell’Esathlon al maschile. A guadagnare la vittoria e il titolo di campione valdostano due atleti al primo anno della categoria, classe 2009

Ad imporsi con il miglior risultato in rosa di giornata Carlotta Giovanetto (Pont Donnas) che ha totalizzato 3062 punti, mentre Hervé Plater (Calvesi) si è portato a casa la prima posizione tra i corregionali totalizzando 2719 punti, prestazione che lo ha inserito all’ottavo posto della classifica.

Ma entriamo nel dettaglio; nel Pentathlon al mattino 80hs e lungo per proseguire al pomeriggio con Giavellotto, Alto e 600metri. Carlotta Giovanetto fa sua la prova degli ostacoli con 12”46, salta 4m76 nel lungo, perde punti nel giavellotto (gr400) lanciando l’attrezzo a 12m91 e chiude i 600mt con 1’49”65. La vittoria di giornata è al fotofinish, a suo favore, per sole due lunghezze sulla novarese dell’Atl Bellinzago Arianna Rossini che raggiunge 3060 punti.

Per il campionato valdostano, argento e quarta assoluta la compagna Cloe Zoppo Ronzero (80hs 13”54, 4m34 lungo, 14m19 giavellotto, 1m41 alto e 1’48”98 sui 600) con un totale di 2920 punti. Terza e sesta nella classifica generale Jade Porceillon, anche lei del Pont Donnas, (80hs 14”33, 4m48 lungo, 14m86 giavellotto, 1m47 alto, 2’04”41 600mt) con 2616 punti.

Seguono Anna Sorbaria (Calvesi) quarta valdostana e ottava tra tutte le presenti (80hs 15”27, 4m74 lungo, 15m29 giavellotto, 1m35 alto, 2’03”77 600mt) con 2487 punti; 16esima e quinta valdostana Emilie Cretaz (Pont Donnas) (80hs DNF, 3m60 lungo, 11m47 giavellotto, 1m20 alto, 2’14”77 600mt) per 1153 punti.

Nell’esathlon maschile, Hervé Plater (Calvesi), per fare proprio il titolo valdostano, al mattino parte in salita con i 100hs dove conclude con 18”37, poi nell’alto salta 1m56 e nel giavellotto (gr600) piazza un 33m91; a inizio pomeriggio ottiene 5m37 nel lungo, poi 18m91 nel disco (kg1,5) per chiudere i 1000mt in 3’20”09. Con un distacco di 130 punti da Hervé, raggiunge l’argento André Borettaz (Pont Donnas) con 2589 punti (100hs 16”72, alto 1m56, giavellotto 24m65, lungo 4m87, disco 17m98, mt1000 3’17”08). Terza posizione per Emilien Ronc (Pont Donnas) con 2189 punti (100hs 17”46, alto 1m41, giavellotto 18m97, lungo 4m35, disco 15m39, mt 1000 3’03”33).

A seguire Joel Pitet (Pont Donnas) con 2055 punti (100hs 16”70, alto 1m44, giavellotto 16m95, lungo 4m44, disco 22m32, mt1000 3’40”52) e Edoardo Lingeri (Pont Donnas) con 2032 punti (100hs 17”26, alto 1m59, giavellotto 20m56, lungo 4m72, disco 15m10, mt1000 3’14”63).