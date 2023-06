Atletica: Eleonora Foudraz è argento agli Italiani Universitari

Medaglia di argento, dopo il bronzo dei nazionali Promesse della settimana scorsa ad Agropoli, per Eleonora Foudraz che sabato a Camerino, località marchigiana in provincia di Macerata, nei tricolori universitari, si è ritagliata uno spazio di eccellenza nella gara dei 400 metri dove, difendendo i colori del Centro Universitario Sportivo dell’Insubria di Varese nella facoltà di lingue e letteratua, ha preso parte alla prima delle sei serie in programma.

La 22enne di Charvensod ha sfruttato appieno il “treno” garantito dalla presenza in corsia davanti a lei dell’azzurra Virginia Troiani. La valdostana in seconda e la portacolori del Cus Pro Patria Milano in terza sono state le dominatrici della prova del giro di pista con la meneghina capace di imporsi in 53”59 ed Eleonora capace di non irrigidirsi e in spinta fino in fondo con il tempo di 53”70 che oltre a garantirle l’argento le ha portato in dote il miglioramento del primato personale di 4 centesimi, chiudendo in 53”70, tempo che rappresenta il nuovo primato valdostano Promesse della specialità, che già le apparteneva.

Alle sue spalle, medaglia di bronzo con 53”91, a dare ancora di più la dimensione dell’importante prestazione ottenuta, Laura Rami (Cus Bologna) che una settimana prima, nella finale dei tricolori Promesse di Agropoli l’aveva sopravanzata centrando lei la seconda piazza.

Questa ulteriore e positiva prestazione permette alla calvesina seguita da Patrick Ottoz di alzare le proprie quotazioni per un posto in nazionale nella prova individuale e/o nella staffetta 4x400 azzurra ai campionati europei under 23, in programma in Finlandia, a Espoo dal 13 al 16 luglio.

Ha le stesse ambizioni di ottenere il pass per la massima competizione Promesse l’altra valdostana di alto livello, Silvia Gradizzi. La 21enne di Gignod, iscritta alla facoltà di Scienze delle comunicazioni presso l’Insubria di Varese, ha preso parte alla due giorni dei nazionali universitari coprendo, senza grandi ambizioni, dopo un periodo di grande intensità, sia la gara dei 1500mt, sabato, dove si è piazzata quarta in 4’39”10 che i 5000mt domenica dove correndo in 17’08”05 ha centrato la seconda posizione preceduta solamente dalla specialista del Cus Parma Sara Nestola che si è imposta in 16’47”89.

Nella prova dei 400 metri in gara anche l’aostano del Cus Pisa Filippo Girardi, che oltre al suo percorso magistrale in fisica teorica, si è ben difeso anche sul campo di gara correndo il suo giro di pista sotto il muro dei 50 secondi, chiudendo in 49”93, secondo della terza batteria e capace di inserirsi al 14esimo posto tra i 38 che hanno partecipato alla prova.

In gara domenica, nell’impianto dello stadio comunale di Fabriano, anche il 24enne di Saint-Pierre Joao Carlos Pina Barros, studente di Scienze naturali presso l’Università degli studi di Torino. Impegnato nella prima serie dei 400hs il valdostano ha concluso in quinta posizione con il tempo di 53”67.