Ippica: Molto bene i giovani della Società Ippica Valdostana

I giovani binomi del SIV si sono confrontati questo week end in occasione del concorso di salto ostacoli organizzato presso il Bjump Asd di Frossaco (TO). Bel bottino per Viola Orillier che si è classificata al 1° posto nella b90 in sella a De Haribo e nella stessa categoria ha conquistato anche il 3° posto in sella a Tonie.

Sempre Viola Orillier e Tonie conquistano anche un brillante 1° posto in C115. Bene anche Michelle Camputaro Lavorgna su Amber Van De Groeve che hanno raccolto il 3° in L70.

Infine, presente nel campo in sabbia, anche il binomio composto da Noemi Bettinelli su Hasan Van T Buxshof che con un errore in B100 chiuse al 12° posto.