Ginnastica Artistica: Olimpia Aosta protagonista alla Coppa Campioni

Questo fine settimana a Padova andrà in scena la Coppa Campioni di Ginnastica Artistica, aperta per il primo anno anche alla sezione femminile. Si tratta di una competizione di altissimo livello, a cui solo poche ginnaste possono ambire, e che rappresenta una tappa fondamentale per la qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti.

Protagoniste di questa avventura per l'Olimpia Aosta saranno la veterana Sofia Chiumello (classe 2005) e la piccola del gruppo Annie Desandre (classe 2010), mentre Martina Saroglia (classe 2009) è stata purtroppo costretta a rinunciare a causa di un piccolo risentimento fisico. Ad accompagnarle in campo gara la tecnica federale Federica Vinante.

Questa gara di livello nazionale conclude un lungo anno di lavoro carico di soddisfazioni e culminato con l'eccellente risultato del campionato di serie B.