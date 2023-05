Equitazione: Coppa del Presidente, ottimi risultati per i valdostani

Nella trasferta capitolina in occasione della Coppa del Presidente di Piazza di Siena a Roma la Valle d’Aosta torna a casa con alcuni buoni risultati. A rappresentare i colori rossoneri è stata una rappresentativa del SIV che si è classificata al 15° posto su 20 regioni partecipanti.

A comporre la squadra valdostana sono stati: Greta Maria Teresa De Salvia in sella a Cohiba, Sofia Delzotto, su Exclusive Citty, Rebecca Rosso su Sid ed Edoardo Scibilia su Felin De St Martin, che hanno preso parte alle gare Under 18, C 125.

Edoardo Siviglia, inoltre, ha conquistato la finalissima disputatasi tra i 30 binomi migliori tra tutte le regioni in gara, classificandosi al 15° posto in graduatoria generale dopo una bella gara nel campo in erba di Piazza di Siena dove si sono svolte tutte le gare internazionali.

“E’ stata una bella esperienza – commenta Giovanna Rabbia Piccolo, delegato regionale FISE VdA – che ha arricchito i binomi partecipanti che si sono potuti confrontare con tanti cavalieri e amazzoni in un contesto importante”.

Infine, una rappresentativa di Valdostani, composta da due binomi del SIV, Greta Perron in sella a Benhur du Clos e Sofia Bono su Carlton Wonder, ha anche partecipato alla Coppa del Presidente Pony, classificandosi al 2° posto nel secondo giorno di gara.

I binomi valdostani del salto ostacoli si sono confrontati anche nella gara organizzata al Nazionale B organizzato dal circolo ippico Bjump di Frossasco (TO). Sempre per il SIV, erano presenti Gay Nicole su Amber Van de Groeve che ha raccolto un bel 2° posto nella L70 e Viola Orillier con il 1° posto nella B90 su De Haribo e un 6° posto in C115 in sella a Su Tonie.

Per il circolo ippico d’Ampallain invece, nella stessa competizione, bei percorsi netti di Sara Oddone su Guidzmo Des Roys in LB 80 a tempo a fasi consecutive che le sono valsi un 10 °e 12° posto, mentre l’istruttore Paolo Sandri in C120 porta a casa un 4° e 5°posto in C120 su Carlington Du Domaine Z.