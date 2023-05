Atletica: Conto alla rovescia per "AostaK21"

Dieci giorni ci separano da un intenso weekend di gioia e di sport: AOSTA21K, questa la nuova denominazione, è una gara molto attesa in città. Un evento totalmente rinnovato che coinvolgerà non solo i runner professionisti ma tutte le persone che vogliono sentirsi parte di un grande weekend ricco di attività.

L’attesa è finita Sabato 27 maggio spazio per i giovanissimi con la School&Family, dalle 15:00 alle 18:30 con punto di ritrovo il Parco Puchoz. Domenica 28 maggio, in Via Garibaldi, alle 9:30 saranno al via la “21K half-marathon”, la “CVA 10K Race” e la “CAS 5K Buongiorno Aosta”.

Sabato 27 e domenica 28 maggio runner, bimbi, famiglie, cittadini e turisti animeranno le vie del capoluogo con il messaggio universale dello sport: gioia, sano confronto, partecipazione, nessuna barriera di età, provenienza o cultura. Solo la voglia di misurarsi con se stessi prima ancora che con gli altri.

La Aosta21K è una gara inserita nel calendario nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. 21,097 e 10 Km, entrambi percorsi omologati. Le due prove competitive sono anche valide per l’assegnazione del titolo di campione valdostano di Mezza maratona e di 10km su strada.

Le iscrizioni

Fino a domenica 21 maggio, iscrivendosi online sul sito www.aosta21k.com, sarà garantito il pettorale personalizzato con il proprio nome. Le iscrizioni online proseguiranno poi fino a mercoledì 24 maggio con pettorale numerato. Sono previste, infine, iscrizioni last minute sabato 27 maggio dalle 13:00 alle 20:00 e domenica 28 dalle 7:30 alle 8:30, presso la segreteria situata nella Sala BCC di Via Garibaldi in Aosta, adiacente alla zona di partenza della gara.http://www.aosta21k.com

I protagonisti

Otto gli atleti top invitati. Tra i valdostani René Cuneaz, Axelle Vicari, le atlete di casa Calvesi Catherine Bertone e Tetiana Gamera (l’ucraina de no s-atre), e da Kenya e Burundi cinque grandi specialisti, i kenyani Wambua Bernard Musau e Kisorio Hosea Kimeli nella 21K, il burundese Niyomukiza Jean Marie Vianney nella 10k e le kenyane Jerotich Lenah e Kerage Nancy Kerubo, entrambe nella 21k. Ricordiamo che Niyokumiza e Kerubo sono stati tesserati per l’Atletica Sandro Calvesi.

Servizi in corsa

I runner della 21K potranno contare sulla presenza di quindici “pacer”, un costante riferimento visivo per gli atleti di ogni livello, che li accompagneranno al traguardo nel tempo desiderato, coprendo sei fasce di ritmo: 1h35’, 1h40’, 1h45’, 1h50’, 1h55’, 2h00’, 2h10’.

Quattro i punti di ristoro volanti sul percorso della 21K, uno dei quali all’interno dello stabilimento Cogne Acciai Speciali dov’è previsto l’arrivo della “CAS 5K Buongiorno Aosta” e il transito della “21k Half-marathon” e “CVA 10k Race” che si concluderanno nella splendida cornice di Piazza Arco d’Augusto. All’arrivo, per recuperare le forze, ristoro finale per tutti e una gradita sosta allo stand dell’Institut Agricole Régional che presenterà il suo Energy Drink TypicAlp, frutto delle ricerche avanzate dei laboratori dell’Institut nel campo dei probiotici naturali di montagna.

Non meno importanti i servizi al contorno, che qualificano l’evento: la medaglia di finisher per i concorrenti della 21K e della 10K, il servizio di spogliatoi e docce, il deposito sacche vigilato, il servizio di trasporto sacche fino alla zona di arrivo della “CAS 5K Buongiorno Aosta” all’interno dello stabilimento Cogne Acciai Speciali ecc.

#nonsologare

Sabato sera, 27 maggio dalle 19:30 alle 23:00 per tutti, atleti, cittadini, famiglie e turisti, grande soirée di GiocAosta all’Arco di Augusto. Domenica il mercantino dello Tsaven di Coldiretti che promuoverà le eccellenze agricole del nostro territorio. Per unire sport, territorio e turismo i nostri partecipanti potranno poi fare un tuffo nella storia di Aosta con una visita guidata della vicina collegiata di Sant’Orso proposta in esclusiva per Aosta21K.

Il conto alla rovescia è iniziato La macchina organizzativa è ben lubrificata. Per la durata della gara il traffico sarà riconfigurato per garantire la massima sicurezza ad atleti e spettatori e sarà assicurata la possibilità di parcheggio a tutti i runner che giungeranno in città in auto. Le municipalità di Aosta, Charvensod, Pollein e Saint-Christophe hanno confermato la loro disponibilità a essere al nostro fianco assieme ai volontari dell’organizzazione affinché il percorso sia fluido e veloce.

Fondamentale il contributo dell’Amministrazione comunale di Aosta che ha garantito materiali e supporto. Fattiva la collaborazione con gli uffici e prezioso il contributo del Comando della Polizia Locale di Aosta che per domenica ha previsto lo spiegamento di un gran numero di addetti.

Sedici le Onlus che hanno aderito al progetto Charity, alle quali sarà devoluta una parte del ricavato delle quote d’iscrizione e non manca una collaborazione, per il tramite di una cooperativa locale, che porterà al coinvolgimento, con un percorso di integrazione, di un piccolo gruppo di persone richiedenti protezione internazionale.

Oltre duecento, infine, i volontari che la macchina organizzativa dovrà coordinare per la buona riuscita di Aosta21K. Il sorriso sarà la parola d’ordine per garantire a tutti una vera e propria giornata di festa.

Un nuovo progetto

Questa prima edizione realizza tutti gli obiettivi che si era posta e conferma la qualità dell’evento. Tre (2023, 2024 e 2025) gli anni su cui si articolano il progetto e la partnership dell’Atletica Sandro Calvesi con Maratona di Ravenna per portare Aosta21K al livello internazionale che merita e farla diventare “il” grande evento sportivo e turistico promozionale di Aosta, coinvolgendo la cittadinanza e dando un importante contributo al tessuto economico della città.

I ringraziamenti

Aosta21K vuole rivolgere sentiti ringraziamenti a tutti coloro che ci hanno creduto e ai numerosi sponsor e partner che hanno scelto di investirci cospicue risorse. L’elenco sarebbe lungo, ma Cogne Acciai Speciali (che ci ospita oggi) e CVA sono in prima linea e il loro marchio è associato a due delle quattro prove in programma il prossimo weekend, la CVA 10K Race e la CAS 5K Buongiorno Aosta. Ma non solo.

Qui a seguire vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno accolto la nostra proposta e il nostro progetto partendo dai partner istituzionali:– Assessorato del Turismo, Sport e Commercio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Comune di Aosta, Coni Valle d’Aosta e Fidal Valle d’Aosta. Main Sponsor: Cogne Acciai Speciali e CVA; Official Car: Auto Mont Blanc; Gold Sponsor: BCC Valdostana, Distillerie St Roch; Sponsor Ufficiali: Nichel Leghe, Comeca, Valmatic, Vesuvius, Fida, BCP Progettazione, Com.Steel, GMI, Sidi, Marazzato, Nippon Gases, Cappio Trasporti, GAP, Salva, La Cisa; Fornitori Ufficiali: Craft, FastAlp, Sorgenti Monte Bianco, Institut Agricole Régional, Vittoria Assicurazioni, Gros Cidac, Censi; Partner: Aosta Valley Card, Forte di Bard, Pila Bikeland, Adava.

E’ grazie alla spinta e all’aiuto di tutti che, siamo certi, Aosta21K sarà e potrà essere, non uno degli eventi sportivi della città di Aosta ma, l’evento che sarà capace di catalizzare presenze e attenzione, per i suoi abitanti e per i tantissimi che vorranno venire a vivere e scoprire le nostre bellezze. Noi ci crediamo, e a questo ambizioso progetto lavoriamo e lavoreremo incessantemente. Sappiamo che abbiamo davanti a noi un lungo percorso che affronteremo con impegno, consapevolezza ed entusiasmo, visualizzando l’oggi con un occhio al domani. Grazie!

Gianni Nuti (sindaco di Aosta): “Il valore della ripresa di questo appuntamento che prima del covid animava la città, rappresenta per noi un salto di qualità, come di tutte le cose vive che si evolvono e si trasformano. A noi è molto caro questo evento, soprattutto per la sua funzione di inclusività. Questa manifestazione è un’occasione che coinvolge la città e i cittadini, e non soltanto chi fa sport. Ritengo importante anche il gemellaggio con la città di Ravenna perché noi che crediamo nell’Europa delle città. Il fatto che ci si allei per condividere competenze è il modo migliore per sentirci tutti quanti noi cittadini del mondo.

Giulio Grosjacques (Assessore regionale al Turismo, Sport e Commercio): “Penso che un ringraziamento particolare vada fatto a chi ha creduto in questa manifestazione. Quindi ringrazio la Cogne Acciai Speciali e la Cva che sostengono questo evento. Ci sono ottime premesse per ripartire con questo evento sportivo, che sicuramente avrà molti iscritti. La Regione Valle d’Aosta nel 2023 è Regione Europeo dello Sport, e quindi con grande piacere sosteniamo questa manifestazione. Non sarà solo un evento sportivo ma anche una festa che coinvolgerà tutta la città, alla quale non parteciperanno solo corridori italiani. Tutte le manifestazioni che possono abbinare sport e turismo sono per noi importanti, perché fanno scoprire il nostro territorio.

Jean Dondeynaz (Presidente Coni VdA): Da quando c’è stata la pandemia lo sport è diventato più centrale nelle città, e questo è successo anche ad Aosta. Non solo l’aspetto agonistico è importante di questo evento, ma anche quello inclusivo. Bisogna quindi fare attenzione che questi due meccanismi: agonismo e inclusione, funzionino in maniera perfetta. Io mi auguro di vedere altri appuntamenti importanti come questo ad Aosta nel futuro.

Mara Ghidinelli (Responsabile Marketing Cva): Quello che mi sento di dire è che abbiamo scelto di sostenere questa iniziativa perché risponde alla strategia della nostra azienda, ovvero sostegno del territorio e inclusione. La Mezza Maratona valorizza la città di Aosta, coinvolgendo turisti e cittadinanza e per noi questo è molto importante. Ci è piaciuto soprattutto il fatto che una parte degli incassi sarà devoluto al terzo settore. Per noi è quindi importante partecipare a queste iniziative. Siamo contenti di dare il nostro contributo.

Monica Pirovano (Direttore Generale Cogne Acciai Speciali): "Dalla prima edizione siamo diventati sponsor e questa gara l’abbiamo voluta fortemente. Soprattutto abbiamo voluto la possibilità di far passare i corridori all’interno del nostro stabilimento. I nostri manutentori hanno asfaltato le strade, abbiamo chiamato anche un dj per dare la giusta accoglienza ai partecipanti alla 5K Buongiorno Aosta che concluderanno la loro prova all’interno del nostro stabilimento. Non sono proprio attività di cui ci occupiamo come focus aziendale, ma ci piace l’idea di essere legati alla città di Aosta e al mondo dello sport. Abbiamo anche cercato di coinvolgere i nostri collaboratori alle varie gare. Mi sono iscritta anche io e parteciperò alla 21k. Un’altra cosa che mi preme è ringraziare i nostri sponsor: Bcp progettazione, Vesuvius Italia, Compass, Fida, Gmi, Marazzato, Slava, Sidi, Toninelli, Valmatic, Cappio, Nippon Gases, Gap, La Cisa, Nichel Leghe, Comeca e Comsteel. Anche se non sono valdostani sono venuti qui da tutto il nord Italia per questa conferenza stampa. Li ringrazio perché senza di loro sarebbe stato tutto più impegnativo, e anche per il fatto che ci credono in questo evento.

Stefano Righini (Presidente Ravenna Runners): Questo per noi è un punto di partenza e il fatto di avere l’intera amministrazione di Aosta dalla nostra parte e che crede in questo progetto ci fa molto piacere. Il coinvolgimento della città è fondamentale. Nel 2024 speriamo di fare promozione anche all’estero. Guardiamo al futuro con molta positività e speriamo che questo evento diventi un punto importante per l’atletica italiana. L’importante è raggiungere tutti insieme un obiettivo. Vogliamo portare tanti turisti qui in Valle d’Aosta e abbinare lo sport al turismo. Deve esserci una sinergia importante perché solo così potremo rappresentare al meglio il territorio valdostano e renderlo attrattivo. A Ravenna siamo partiti con 500 iscritti ed ora ne abbiamo 18 mila. La base per fare bene anche ad Aosta c’è, e sono certo che nel tempo questa manifestazione raggiungerà numeri importanti. Soprattutto dal prossimo anno vogliamo farla conoscere anche fuori dall’Italia e aggiungere delle tappe sportive all’estero.

Eddy Ottoz (Presidente organizzazione Aosta21k): Sono molto contento di essere qui alla Cogne Acciai Speciali, anche perché è qui che è nato lo sport ad Aosta. Tutte le discipline sportive ad Aosta sono nate grazie agli operai della Cogne. La Cogne ha rappresentato e rappresenta la città di Aosta e il fatto che si possa entrare con questa gara dentro lo stabilimento è una cosa bellissima che mi emoziona. Ringrazio il Direttore Generale Monica Pirovano per averci dato questa possibilità.