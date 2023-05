Ginnastica: Olimpia Aosta, brillano le Junior Silver a Torino

Si è svolta domenica scorsa a Torino la seconda prova del Campionato di squadra di Serie D, programma LD3.

Nonostante l’emozione per la prima esperienza in questo livello, le ginnaste dell’Olimpia hanno concluso la loro prova in settima posizione.

La formazione era composta da Giulia Barbato, Joana Koceku, Nicole Désandré, Serena Molinari, Alice Esposito e Adelina Bulat.

Fra i migliori punteggi della giornata sono da menzionare il 17.950 di Serena Molinari al volteggio, un ottimo 16.800 di Nicole Desandré a corpo libero e infine un 15.600 a trave di Joana Koceku.

Molto soddisfatta delle sue ginnaste l’allenatrice Chiara Moniotto.