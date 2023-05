Ginnastica: Olimpia Aosta, Gaia Petrera ai Nazionali Gold

Inizierà venerdì 12 maggio il lungo weekend di gare del Campionato Nazionale Individuale Allieve Gold.

Per la Ginnastica Olimpia, unica valdostana in questo difficile circuito, scenderà in campo l’allieva classe 2013 Gaia Petrera, che si era qualificata grazie alla sesta posizione ottenuta nelle fasi regionali. Per Gaia sarà la prima uscita in campo nazionale, esperienza che affronterà sicuramente con un po' di emozione, ma determinata a dare il meglio.

Con lei in trasferta la tecnica federale Federica Vinante.